Donzelli attacca Formigli, la dura risposta del giornalista di La7: la frecciata a FdI e Giorgia Meloni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il conduttore di ‘Piazzapulita‘ Corrado Formigli ha risposto duramente in diretta tv su La7 all’attacco sferrato nei suoi confronti da Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, il partito di Giorgia Meloni.

Cosa ha detto Donzelli su Formigli

Parlando con alcuni cronisti, Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, aveva lanciato un attacco a Corrado Formigli, conduttore di ‘Piazzapulita’.

Le sue parole: “Ringrazio Formigli perché un po’ di questo risultato è anche grazie alla propaganda surreale di La7, soprattutto Formigli. Dopo questo ottimo risultato manderò personalmente una bottiglia di vino a Formigli perché grazie alla propaganda della vostra trasmissione, Fratelli d’Italia continua a crescere”.

Fonte foto: ANSA

Giovanni Donzelli è il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia.

Il messaggio del giornalista di La7 Formigli a Donzelli

Nel suo editoriale per l’ultima puntata stagionale di ‘Piazzapulita’, Corrado Formigli si è rivolto direttamente a Giovanni Donzelli: “Gentile onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, partito di governo. Ci tenevo a risponderle. La differenza tra propaganda e informazione è chiara, è netta. La propaganda si limita a riportare la versione del capo, in questo caso anzi della capa, cioè della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, capa del suo partito. La propaganda ignora le notizie, anzi le detesta. Perché le notizie solitamente rompono la crosta e scoprono che cosa c’è sotto. Lei è sicuramente un esperto di propaganda, ma non capisco esattamente quale sia la sua competenza in materia di notizie”.

Il giornalista di La7 ha poi aggiunto: “Trovare notizie e pubblicarle, criticare il potere, raccontando ai cittadini cosa si cela dietro la fanfara: questa è la funzione essenziale alla quale siamo chiamati, o dovremmo essere chiamati, noi giornalisti”.

Nel suo editoriale, Formigli si è poi rivolto ancora direttamente a Donzelli: “Lei ci accusa di propaganda anziché rispondere alle domande e alle critiche legittime che questa trasmissione rivolge al suo governo, come ha rivolto ai governi precedenti, nell’esercizio della sua funzione giornalistica. Nel frattempo, il suo partito diserta Piazzapulita da oltre 2 anni. Se ne faccia una ragione: noi facciamo i giornalisti e continueremo a fare questo mestiere, lei faccia il politico“.

Il precedente scontro sul videomessaggio di Giorgia Meloni su La7

Non è la prima volta che le posizioni di Donzelli e Formigli vanno in conflitto. Anche a fine maggio, commentando il video-messaggio di Giorgia Meloni trasmesso su La7, Donzelli aveva sferrato un attacco al giornalista.

Le sue parole in quell’occasione: “Giorgia con eleganza e simpatia offre lezioni di pluralismo su La 7. Ci dispiace per Formigli che vorrebbe decidere anche i contenuti di un messaggio autogestito da Fratelli d’Italia. Non ci stupiamo che non comprenda l’ironia con cui Giorgia ha scherzato sulla faziosità e l’autoreferenzialità cui il pubblico di La 7 è stato sottoposto dallo stesso Formigli e da altri suoi colleghi. Non ci stupiamo neanche che voglia provare a invadere con la sua visione anche i nostri spot elettorali, ci stupiamo solo come non abbiano capito che in questo modo fanno solo crescere Fratelli d’Italia. Nel dubbio, col sorriso continuiamo a occuparci degli italiani e dei loro problemi reali”.