Morta Anouk Aimée attrice protagonista nel film "La dolce vita" di Fellini con Mastroianni: aveva 92 anni

Anouk Aimée, indimenticabile attrice de “La Dolce Vita” di Federico Fellini, al fianco di Marcello Mastroianni, è morta all’età di 92 anni. Tra i film che la videro protagonista spicca anche “Un uomo, una donna” di Claude Lelouch.

L’annuncio della morte di Anouk Aimée

Ad annunciare pubblicamente la morte di Anouk Aimée, con un post pubblicato su Instagram nella mattinata di martedì 18 giugno, è stata la figlia dell’attrice, Manuela Papatakis.

Le sue parole: “Con mia figlia, Galaad, e mia nipote, Mila, abbiamo l’immensa tristezza di annunciarvi la scomparsa della mia mamma, Anouk Aimée. Ero proprio accanto a lei, quando questa mattina si è spenta, nella sua casa, a Parigi“.

Chi era Anouk Aimée

Nata nel 1932 a Parigi, Anouk Aimée (vero nome Nicole Françoise Florence Dreyfus) è stata un’attrice popolarissima in Francia, ma anche in Italia. Ha iniziato a recitare per il cinema negli anni Quaranta del secolo scorso. La sua carriera è decollata con la Nouvelle Vague negli anni Sessanta.

Ha lavorato con Federico Fellini, Claude Lelouch, Jacques Demy, Sydney Lumet, George Cukor, Julien Duvivier e tanti altri grandi registi. Con Federico Fellini, oltre a “La Dolce Vita”, è stata protagonista anche nel film “8 e 1/2”. Per i francesi, il ruolo che l’ha resa immortale è stato quello interpretato nel film “Un uomo, una donna” di Lelouch, al fianco di Jean-Louis Trintignant. Questo film le è valsa anche la vittoria di un Golden Globe e una nomination ai premi Oscar.

Nel 1980, Anouk Aimée ha vinto il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes per la sua interpretazione nel film “Salto nel vuoto” di Marco Bellocchio. Nel 2003 le è stato assegnato l’Orso d’oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino.

Anouk Aimée, in uno scatto del 2019.

Il ricordo de “La dolce vita” di Anouk Aimée

In occasione dei 50 anni del film “La dolce vita”, Anouk Aimée aveva raccontato: “Federico (Fellini, ndr) mi ha incontrato nell’ufficio del mio agente a Parigi. Non ho fatto provini, mi ha proposto il personaggio e, voilà, ero a Roma. La prima scena che abbiamo girato era in via Veneto. Federico mi ha messo alla guida di una Cadillac e io ero terrorizzata. Non si rendeva conto di cosa significava guidare in via Veneto per chi come me aveva appena messo piede a Roma”.