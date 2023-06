Fedez rompe con Luis Sal: tutti i litigi del rapper, da Fabio Rovazzi a J-Ax fino al campione Marcell Jacobs

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Oltre ad essere un cantante e uno degli influencer di maggior successo, Fedez non è certamente nuovo per far parlare di sé a causa delle tante controversie e litigi con varie personalità del mondo dello spettacolo. La querelle con Luis Sal, ormai ex partner di Fedez nel format Muschio Selvaggio, è soltanto l’ultima di una lunga serie di rotture drastiche. Tra i casi più famosi si ricordano J-Ax, Salmo, Ghali, Fabio Rovazzi e Marcell Jacobs, ma i nomi nella lista dei “nemici” del rapper sono tanti e i motivi più disparati.

Cosa ha detto Fedez di Luis Sal

Durante l’ultimo periodo, sono state molte le voci che hanno circolato riguardo alla separazione fra Fedez e Luis Sal. “Si è trattato di una parentesi più lavorativa che divertente, in particolare durante il periodo di Sanremo” ha chiarito il cantante, spegnendo i rumors impazziti.

“Ho fortemente voluto la partecipazione a Sanremo perché pensavo che potesse essere utile. Inizialmente, Luis non era d’accordo”, ha detto Fedez.

La rottura con i colleghi e amici ha pesato molto per Fedez a partire dalla prima gravidanza di Chiara Ferragni

I rispettivi spazi nel podcast

Dietro a Muschio Selvaggio c’è una società al 50% fra i due litiganti, ma a quanto pare i rapporti e gli spazi all’interno del programma sarebbero ormai sbilanciati.

Questo aspetto sarebbe alla base di una sorta una discussione lavorativa. Fedez ha espresso la sensazione di dover affrontare tutto da solo, senza alcun supporto. Da parte sua Luis Sal ha parlato del loro podcast come un progetto ormai troppo “di Federico”, desiderando dedicarsi ad altro.

Questo acceso dibattito ha portato alla rottura anche dell’amicizia tra i due, come confessato Fedez: “Quello che mi dispiace di più è che, a causa del lavoro, si sia danneggiato un rapporto che andava oltre la sfera professionale”.

La lite con Marcell Jacobs

Fra le tante liti con protagonista Fedez, una delle più inaspettate è stata quella con il velocista Marcell Jacobs. L’atleta ha rivelato in un’intervista a La Stampa di aver avuto un rapporto lavorativo con Fedez e sua madre attraverso la loro società Doom Entertainment.

Tuttavia, secondo Jacobs, il progetto non è stato sviluppato come previsto, e la scarsa promozione da parte dell’agenzia ha portato alla rescissione del contratto. Ciò ha scatenato una battaglia legale tra Fedez e Marcell Jacobs, ancora in corso.

La rottura con Rovazzi e la pace a Muschio Selvaggio

Proprio in una puntata di Muschio Selvaggio, datata 27 marzo, Fedez ha fatto pace con Fabio Rovazzi, con il quale aveva condiviso un’amicizia intensa prima di un allontanamento improvviso. “Non abbiamo mai avuto una conversazione che andasse oltre un semplice saluto per cinque anni”, era stata la presentazione di Fedez. Anche in questo caso, ad accendere la miccia e rovinare i rapporti erano state questioni di denaro. “Correggimi se sbaglio, ma penso che tutti fossimo un po’ in una sorta di delirio di onnipotenza. Eravamo troppo attaccati al denaro maledetto” aveva detto Fedez in trasmissione. Rovazzi, inizialmente non dello stesso avviso, aveva infine convenuto che l’aver mescolato il lavoro, i soldi e l’amicizia non era stata una buona idea. “Ma se ci rifletti, siamo nati come amici, poi ad un certo punto abbiamo iniziato a lavorare insieme e poi sono arrivati i soldi, ed è naturale che tutto sia andato a puttane.” Forse ti può interessare Nuova risonanza per Fedez a un anno dal tumore al pancreas: l'esito degli esami del cantante Tramite storia Instagram, Fedez ha fatto sapere di essersi sottoposto ad una nuova risonanza dopo il tumore al pancreas: come è andata La storica lite con J-Ax

Il litigio più celebre di Fedez resta quello con J-Ax, questo perché con il front man degli Articolo 31 era stata creata una collaborazione altamente proficua, durata molti anni.

La rottura è in qualche modo legata anche alla fine del rapporto con Rovazzi, con il quale si formava un trio molto solido nel quale si sarebbe intromesso un esterno, il legale dell’etichetta discografica Newtopia.

Anche in questo caso, dopo tanta amarezza e silenzio durati anni, Fedez e J-Ax sono tornati ad abbracciarsi e a esibirsi insieme, come accaduto durante l’ultimo Festival di Sanremo.