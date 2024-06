Incendio all'Esselunga di Sesto Fiorentino, evacuato il centro commerciale: operai bloccati da fiamme e fumo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stato un incendio nel centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino. Le fiamme e il fumo hanno avvolto il secondo piano interrato dello stabile. L’edificio è stato fatto evacuare ed è dovuta intervenire l’autoscala per dare supporto a due operai intrappolati sul tetto sul quale stavano effettuando lavori di manutenzione. Non risultano persone ferite.

La ricostruzione dell’incendio a Sesto Fiorentino

Le fiamme sono divampate nella mattina del 18 giugno in un locale tecnico del centro commerciale, sito in via Antonio Gramsci a Sesto Fiorentino.

Le cause sono in via di accertamento. Come riporta La Nazione, l’intero edificio è stato fatto evacuare per precauzione dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio.

Fonte foto: Tuttocittà.it La mappa di Sesto Fiorentino

Presente sul posto anche il personale sanitario ma non risultano feriti, come riporta il Governatore Eugenio Giani che ha pubblicato un post a riguardo sul suo profilo Facebook, con annessa foto dell’incendio.

Il salvataggio dei due operai sul tetto

È stato necessario anche l’intervento del carro aria e dell’autoscala. Quest’ultima ha consentito di sbrogliare la situazione più complicata.

Sul tetto dell’edificio infatti erano presenti due operai che, mentre operavano lavori di manutenzione, sono rimasti intrappolati e non potevano scendere dal vano scale.

Il precedente del centro commerciale

Non si tratta del primo incendio di un centro commerciale in questa zona.

Tre anni fa, il 3 giugno 2021, le fiamme devastarono la Coop a Ponte a Greve. Anche in quel caso nessuna persona fu coinvolta o ferita, ma si registrarono notevoli danni per la struttura.

Il supermercato riaprì solo il 3 marzo dell’anno successivo.