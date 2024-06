Emanuele Pozzolo rischia il processo per gli spari a Capodanno, la mossa della Procura contro il deputato FdI

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio per Emanuele Pozzolo, indagato dalla Procura di Biella nel merito dell’inchiesta per gli spari che, nella notte di Capodanno, ferirono a una gamba Luca Campana. Il deputato Fdi rischia di finire sotto processo accusato del triplice reato di omessa custodia di armi, accensioni ed esplosioni pericolose e porto illegale in luogo pubblico di pistola e cartucce.

Notizia in aggiornamento