Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4: vicino Napoli la terra trema ancora nella notte

Trema la Campania all’alba del 18 giugno. Verso le 3:58 del mattino è stata registrata una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei. La magnitudo è di 3.4 della scala Richter. L’evento sismico ha come epicentro il golfo di fronte Monte Nuovo. Non ci sono feriti segnalati.

Nella notte si è verificata una scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei di Napoli. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Invg) riporta che l’ultima scossa, di magnitudo 3,4, si sia verificata alle 3:58:24 del mattino nella zona del golfo di fronte Monte Nuovo.

La Sala Operativa INGV-OV di Napoli ha verificato i dati della scossa: con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8280, 14.0880 a una profondità di 3 km.

La zona dei Campi Flegrei

La scossa, per quanto leggera si somma ai recenti movimenti dei Campi Flegrei e alla scia che percorre l’Italia in maniera costante. La più recente è avvenuta il 15 giugno in Veneto, con una magnitudo di 2.9 ed epicentro a Posina in provincia di Vicenza.

Nelle vicinanze del terremoto in Campania, come segnalato dall’Ingv, ci sono le città (con almeno 50mila abitanti) di:

2 Km a S di Pozzuoli (81661 abitanti)

12 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)

14 Km a W di Napoli (974074 abitanti)

15 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

19 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)

19 Km a W di Casoria (77642 abitanti)

22 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)

22 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)

23 Km a W di Portici (55274 abitanti)

24 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)

27 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)

34 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)

36 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

38 Km a W di Scafati (50787 abitanti)

54 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)

59 Km a W di Salerno (135261 abitanti)

60 Km a W di Avellino (54857 abitanti)

67 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)

79 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)

Nuove esercitazioni

I Campi Flegrei sono una zona vulcanica “attiva” nel golfo di Pozzuoli, a nord-ovest della città di Napoli. Il fenomeno che interessa la zona è detto bradisismo, ovvero il respiro vulcanico, che causa sollevamenti e abbassamenti del terreno. È quindi una zona molto attiva e dove le scosse non sono rare. Per questo è necessario essere pronti a ogni evento. Per il 25 e 26 giugno sono state fissate esercitazioni con simulazione di uno sciame sismico e deformazione del terreno.

“Questa importante esercitazione, che si aggiunge alle attività esercitative che si stanno conducendo da qualche mese – ha spiegato una nota della Prefettura – si prefigge di rendere ancora più adeguata e incisiva la risposta degli organi di protezione civile che sono chiamati a operare in relazione a ogni eventuale scenario operativo determinato dal fenomeno bradisismico”.