Terremoto in Veneto con epicentro a Posina, in provincia di Vicenza: scossa di magnitudo 2.9

Una scossa sismica ha fatto tremare la terra nell’Alto Vicentino, con epicentro a Posina, al confine tra Veneto e Trentino. Il terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato alle 14.48 di sabato 15 giugno ed è stato avvertito anche nel resto della provincia di Vicenza. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Protezione civile regionale, al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Il terremoto in Veneto

Come riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il sisma ha avuto origine a una profondità di 11 chilometri ed è stato registrato a circa cinque chilometri a sudest di Posina, nell’omonima valle del Vicentino.

La scossa di magnitudo 2.9 è stata percepita anche in altri centri della provincia, per quanto rimanga un evento classificato come “leggero”. Da quanto risulta dai primi accertamenti non sono stati segnalati feriti o danni alle strutture. Le diverse telefonate arrivate al Numero unico di emergenza sono state effettuate per chiedere informazioni, nessuna richiesta di soccorso o segnalazioni di crolli.

I comuni della provincia di Vicenza dove è stato avvertito

Come rilevato da Ingv, i comuni più vicini all’epicentro, oltre a Posina e la zona del massiccio del Pasubio, sono:

Valli del Pasubio – VI (6km)

Vallarsa – TN (7km)

Recoaro Terme – VI (8km)

Laghi – VI (8km)

Torrebelvicino – VI (10km)

La scossa è stata avvertita anche nel Veronese e nel Gardesano e data la vicinanza con il Trentino è stata sentita in particolare in Vallagarina, da Ala e Avio a Mori.

Il terremoto a Verona

Sempre in Veneto, lo scorso 13 maggio è stato registrato un terremoto in provincia di Verona, una scossa di magnitudo 3.6 con epicentro due chilometri a nordest di Pescantina e nella zona del vicino comune di Bussolengo, nel Gardesano.

Il sisma era stato rilevato alle 22.50 e chiaramente avvertito dalla popolazione, ma anche in quel caso non ha provocato feriti o danni.