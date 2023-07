J-Ax scrive una canzone contro Paolo Meneguzzi dopo le critiche a lui e Fedez: tirata in ballo Giorgia Meloni

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Scontro tra cantanti. Dopo una serie di dichiarazioni e critiche, il cantante degli Articolo 31 J-Ax ha scritto un pezzo contro Paolo Meneguzzi. Nel testo sono presenti riferimenti anche alla presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Cosa è successo tra J-Ax e Meneguzzi

In un’intervista a MowMag, Paolo Meneguzzi ha criticato lo stato della musica pop italiana contemporanea, concentrandosi in particolare sui pezzi estivi.

L’esempio preso è stato il tormentone di J-Ax, Fedez e Annalisa: “Vedere gente tutta tatuata che va sul palco a cantare la Disco Paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette” ha detto il cantante.

Fonte foto: ANSA Paolo Meneguzzi a Sanremo nel 2008

Il frontman degli Articolo 31 non ha gradito il riferimento alla propria hit, e ha risposto alle accuse: “Se quando succede vi ritrovate con in mano un pugno di mosche vuol dire che non avete una fan base che vi supporta anche nei momenti in cui non siete mainstream” ha commentato.

La canzone di J-Ax

J-Ax è però andato oltre il botta e risposta social. Attingendo dalla tradizione hip-hop da cui proviene, ha scritto un’intera canzone commentando la vicenda.

In gergo questo tipo di pezzi si chiama dissing, e vengono usati per risolvere tensioni tra rapper attraverso la musica piuttosto che le parole.

Il cantante degli Articolo 31 non si limita però a ribattere alle critiche di Meneguzzi, ma rincara la dose rivelando alcuni retroscena sulla sua carriera.

Nel testo il rapper accusa un produttore dell’ex pop star italiana di aver truccato la classifica FIMI degli album più venduti in Italia comprando i dischi dello stesso Meneguzzi.

Meneguzzi come Giorgia Meloni

Nel testo c’è anche un riferimento polemico riguardo al pubblico che segue e dà ragione a Meneguzzi: “Ideali, famiglia, valori […] tu come Giorgia Meloni” recita un verso del dissing di J-Ax.

Nel finale il cantante degli Articolo 31 invita il suo rivale a rispondere, pur non essendo un rapper, esortandolo a scrivere un pezzo “Come l’Avvelenata“.

In questo caso la citazione riguarda una canzone di Francesco Guccini del 1976, l’Avvelenata appunto, in cui il cantautore criticava con parole anche dure pubblico, colleghi e critica musicale dell’epoca.