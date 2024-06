Anticiclone africano Minosse porta il caldo, attesi fino a 40 gradi: ma occhio alla pioggia, previsioni meteo

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Anticiclone africano contro il maltempo. La terza settimana di giugno si apre con il grande caldo di Minosse, ma la situazione dovrebbe cambiare dopo pochi giorni, almeno al Nord. Mentre nel Centro-Sud le massime potrebbero raggiungere anche i 40 gradi, al Nord – soprattutto Nord-Ovest – non mancheranno temporali, con fenomeni locali anche violenti e grandinate, per via delle infiltrazioni di correnti umide. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana.

Allerta meteo gialla in Veneto lunedì 17 giugno

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 17 giugno.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio idraulico nelle seguenti zone del Veneto:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone;

Adige-Garda e monti Lessini;

Po;

Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Fonte foto: 123RF

Allerta temporali al Nord nonostante l’anticiclone africano e il grande caldo

Sarà una settimana molto calda, soprattutto al Centro-Sud, ma non mancheranno temporali, nubifragi e grandinate.

Al Nord, infatti, secondo gli esperti di 3bMeteo si infiltreranno correnti umide dall’Europa sudoccidentale che – da mercoledì 19 giugno – potrebbero portare il maltempo, con fenomeni locale anche di forte intensità.

Nello specifico, queste le regioni in cui potrebbe piovere, tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 17 giugno

Nord: stabile e soleggiato sui pianure e litorali, qualche addensamento specie diurno su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi;

stabile e soleggiato sui pianure e litorali, qualche addensamento specie diurno su Alpi e Prealpi con sporadici piovaschi. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi; Centro: stabile e soleggiato con qualche innocuo addensamento pomeridiano in prossimità delle cime più alte dell’Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 31 gradi;

stabile e soleggiato con qualche innocuo addensamento pomeridiano in prossimità delle cime più alte dell’Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 31 gradi; Sud: tempo stabile e prevalentemente soleggiato, lieve variabilità diurna in Appennino con isolati fenomeni. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime tra 30 e 35 gradi.

Martedì 18 giugno

Nord : condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Isolata variabilità diurna strettamente sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 31 gradi;

: condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Isolata variabilità diurna strettamente sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 31 gradi; Centro: stabile e in gran parte soleggiato con qualche debole foschia mattutina su pianure interne e litorali. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 33 gradi;

stabile e in gran parte soleggiato con qualche debole foschia mattutina su pianure interne e litorali. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 33 gradi; Sud: tempo stabile e prevalentemente soleggiato, innocua variabilità diurna in Appennino senza fenomeni. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 32 e 36 gradi.

Mercoledì 19 giugno

Nord: inizialmente soleggiato, dal pomeriggio veli e strati in ispessimento da ovest, non escluso qualche temporale sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 34 gradi;

inizialmente soleggiato, dal pomeriggio veli e strati in ispessimento da ovest, non escluso qualche temporale sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 34 gradi; Centro: stabile e soleggiato con qualche velatura o stratificazione in arrivo da ovest nella seconda parte della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi;

stabile e soleggiato con qualche velatura o stratificazione in arrivo da ovest nella seconda parte della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi; Sud: tempo stabile e prevalentemente soleggiato con veli e strati in ispessimento sulla Sardegna. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 35 e 40 gradi.

Giovedì 20 giugno

Nord – Al nord ovest: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est: sereno in Romagna, nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

Centro – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite. Sull’adriatico: sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale, coperto con pioggia debole sul Gran Sasso;

Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, sereno altrove.

Venerdì 21 giugno

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : sereno sulla capitale e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno altrove;

– : sereno sulla capitale e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: sereno.