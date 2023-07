Dopo Bassetti anche Burioni elogia Alcaraz per la vittoria di Wimbledon: la battuta sul vaccino e Djokovic

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon fa ancora parlare di sé, non tanto per il successo del giovane spagnolo, quanto per la sconfitta di Novak Djokovic. A par discutere non è la prestazione in campo del serbo, ma il caso legato alla mancata vaccinazione del tennista numero 2 al mondo, con Matteo Bassetti prima e Roberto Burioni poi che sui social hanno commentato con una battuta la decisione dello sportivo e la “conseguente” sconfitta sull’erba inglese.

La battuta di Burioni

Dopo la sconfitta per 3-2 contro Alcaraz, Djokovic non solo ha dovuto incassare con sportività il ko, ma si è visto presentare il conto da parte di chi in questi anni lo ha criticato aspramente per il no al vaccino anti-Covid. Il serbo, che si è opposto al farmaco in pandemia, ha anche dovuto saltare dei tornei, ma non si è smosso dalla sua posizione.

E oggi, all’indomani della gara persa contro lo spagnolo che lo ha spodestato dal trono di Wimbledon, a fargli pesare il ko è anche Roberto Burioni che sui social, repostando il titolo di un articolo con delle dichiarazioni di Alcaraz sul vaccino (“Dobbiamo farlo tutti”, ndr), ha commentato con una battuta contro Nole: “Effetti collaterali della vaccinazione: vincere Wimbledon“.

La precisazione e le risposte

Un tweet, quello del virologo, che non è stato colto da tutti, tanto che si sono susseguite risposte equivoche. “Relazione casuale? A me me pare na str…” il commento di un utente definito “sedicente neurologo” da Burioni che ha quindi voluto spiegare nel dettaglio: “Uno fa una battuta (anche piuttosto sciocca) attribuendo una vittoria sportiva al vaccino, che ovviamente non c’entra niente. I fessi non sono solo tra i novax“.

E proprio un novax è stato protagonista di un altro messaggio: “Burioni bravo e ironico, e infatti chi ha vinto l’anno scorso? Il vaccino funziona l’anno dopo quindi?”. E il virologo risponde divertito sul “fesso novax che l’ha presa sul serio”.

Cosa aveva detto Bassetti

Il messaggio social di Burioni arrivano a poche ore di distanza da quello di Matteo Bassetti, con l’infettivologo che su Twitter e Instagram aveva commentato con gli stessi toni la sconfitta di Djokovic.

“Si può essere bravi, talentuosi, simpatici….e vaccinati!! Che godere!!”. Parole, quelle scritte da Bassetti, che hanno subito provocato la reazione di centinaia di utenti.