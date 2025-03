Roberto Burioni lancia l'allarme sul latte crudo e chiede il divieto in Italia: "È pericoloso"

Il latte crudo è pericoloso per la salute e dovrebbe essere vietato. Questa, in sintesi, la posizione espressa dal virologo e microbiologo Roberto Burioni in audizione alla Commissione affari sociali della Camera durante l’esame delle proposte di legge sulla modifica della normativa sull’etichettatura dei prodotti a base di latte crudo.

Perché Burioni è contro il latte crudo

“Si sta diffondendo questa mania di consumare il latte crudo sulla base del gusto, e questo non lo discuto, ma anche sulla base di una supposta maggiore salubrità dello stesso e invece questo non è proprio vero”, ha dichiarato Burioni andando subito al punto.

“Il latte crudo è molto pericoloso. Da un lato è un terreno di coltura dove i batteri possono crescere. Dall’altro lato batteri molto pericolosi possono trovarsi nelle stalle, possono contaminare il latte, possono replicarsi nel latte e possono portare a danni molto, molto gravi, specialmente nelle persone molto vulnerabili e nei bambini“.

Fonte foto: IPA

Roberto Burioni

Vietare il latte crudo in Italia

Il professore del San Raffaele di Milano ha ricordato come il latte crudo sia vietato in “molti Paesi” ed ha sostenuto che dovrebbe essere vietato anche in Italia. E non è tutto: per Burioni andrebbero vietati anche tutti “quei formaggi che non sono sottoposti a trattamenti che garantiscono l’uccisione di tutti i batteri patogeni”.

Poi Burioni ha citato dati riportati anche nel suo libro intitolato Balle mortali, meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani: “Negli Stati Uniti meno del 3% delle persone beve latte crudo; eppure il 70% degli episodi epidemici si verifica proprio in questi soggetti”. Il pericolo per la salute si annida nel metodo di conservazione dell’alimento.

Rischio Escherichia coli nel latte crudo

Fra i numerosi batteri che possono contaminare il latte crudo c’è anche l’Escherichia coli, come avverte Burioni nel suo libro.

Il batterio E. coli è “responsabile di circa 60 morti ogni anno negli Stati Uniti, con il maggior numero di casi tra i bambini di età inferiore ai 5 anni”. Il patogeno può “causare una complicazione gravissima, la sindrome emolitico-uremica”, spiega il virologo, “che può portare alla perdita di funzione dei reni, con necessità di essere dipendenti per tutta la vita dalla dialisi, a gravi lesioni neurologiche o alla morte“.

Ma rischi sono correlati anche alla diffusione dell’aviaria. Burioni avverte: “Bere il latte crudo è come giocare alla roulette russa”.