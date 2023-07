Bassetti attacca Djokovic sul vaccino dopo la sconfitta di Wimbledon: l'infettivologo fa festa con Alcaraz

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Quella di domenica 16 luglio 2023 passerà alla storia come la giornata in cui Novak Djokovic è stato spodestato dal suo trono, quello di Wimbledon dove ha trionfato nelle ultime quattro edizioni del torneo sull’erba inglese. Il tennista serbo si è arreso ad Alcaraz che gli ha soffiato l’ottavo titolo inglese, poi ha dovuto incassare anche una critica non tanto velata dall’Italia.

Bassetti e la stoccata a Djokovic

A puntare il dito contro il giocatore serbo, numero due al mondo proprio alle spalle di Alcaraz, è stato Matteo Bassetti. L’infettivologo, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha infatti usato i social per complimentarsi da un lato col giovanissimo spagnolo e dall’altro per ricordare un “errore” di Djokovic.

Su Instagram, infatti, Bassetti ha fatto i complimenti al 20enne spagnolo mandando un messaggio non troppo velato all’avversario serbo: “Si può essere bravi, talentuosi, simpatici….e vaccinati!! Che godere!!”. Parole, quelle scritte da Bassetti, che hanno subito provocato la reazione di centinaia di utenti che sono andati contro l’infettivologo accusato di essere andato contro il concetto stesso di sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo Bassetti (@matteo.bassetti_official)

Il caso sul vaccino

La stoccata di Bassetti, come detto, è stata tutt’altro che velata, perché del caso-vaccino legato al nome di Novak Djokovic tutti hanno parlato e detto tanto in questi anni. Il serbo, infatti, si era apposto più volte al farmaco anti-Covid.

No secco alla vaccinazione che è costato caro al tennista che ha avuto preclusi tanti tornei negli ultimi anni di paura e pandemia. Ma ha sempre ribadito la sua posizione: “Io non sono no vax e non ho mai detto in vita mia di esserlo. Non sono neppure pro vax. Sono pro choice: difendo la libertà di scelta. È un diritto fondamentale dell’uomo la libertà di decidere che cose inoculare nel proprio corpo e cosa no”.

Alcaraz vince a Wimbledon

E intanto, nonostante le polemiche, dall’altra parte della Manica c’è chi fa festa per aver vinto il secondo Slam della carriera e per aver confermato la posizione da numero al mondo. Parliamo di Carlos Alcaraz, al primo successo in carriera a Wimbledon al termine di una partita emozionante e lunga 4 ore e 42 minuti.

Lo spagnolo, vincente 3-2 su Djokovic, aveva iniziato in salita perdendo il primo set 6-1, poi ha messo alle strette il serbo vincendo i due successivi e subendo il ritorno di Djokovic nel quarto. Il quinto, però, nonostante la battaglia è andato al 20enne che diventa il terzo tennista più giovane a vincere Wimbledon (Boris Becker 17enne e Bjorn Borg 20enne da 15 giorni lo precedono).