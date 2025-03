Sei minorenni trovati in un centro scommesse ad Acireale: maxi multa e rischio chiusura per il titolare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una sanzione da 5 a 20 mila euro e della possibile chiusura dell’esercizio il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato ad Acireale. Sei minori sono stati trovati all’interno di un centro scommesse senza la dovuta identificazione.

Controlli della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stata condotta un’azione di controllo per prevenire e reprimere il gioco illegale, con particolare attenzione alla sicurezza dei minori e alla prevenzione della ludopatia. L’intervento si è svolto ad Acireale, dove gli agenti della squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno ispezionato un centro per la raccolta scommesse.

Violazioni riscontrate

Durante il controllo, è stata riscontrata la presenza di sei minori all’interno del locale, una violazione delle normative vigenti che vietano la loro permanenza anche in assenza di scommesse. Gli agenti hanno contestato al titolare del centro scommesse la mancata identificazione dei minori, che avrebbe dovuto avvenire tramite richiesta di un documento di identità.

Sanzioni previste

Per l’illecito riscontrato, al gestore del centro verrà applicata una sanzione pecuniaria compresa tra 5 e 20 mila euro. Inoltre, è prevista una sanzione accessoria che comporta la chiusura dell’esercizio da 10 a 30 giorni, come sarà determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Contesto dell’intervento

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nel quadro delle attività di controllo coordinate dal CO.PRe.G.I. – Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e legale per tutti i cittadini, in particolare per i più giovani.

