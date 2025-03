Punta un'auto guidata da una donna e la prende a bastonate, espulso dominicano: fine dell'incubo ad Avezzano

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un’espulsione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato ad Avezzano, dove un cittadino dominicano è stato denunciato per aggressione e danneggiamento di un’autovettura. L’episodio è avvenuto il 24 marzo scorso, quando l’uomo ha colpito un’auto in transito con un bastone.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato da una donna che, mentre guidava sulla trafficata via XX Settembre, ha notato un uomo in forte stato di alterazione. L’individuo brandiva un bastone di legno e pronunciava frasi incomprensibili, avvicinandosi poi alla sua auto e colpendola con forza, rompendo il vetro posteriore.

Identificazione e denuncia

La vittima, spaventata dall’accaduto, ha contattato le forze dell’ordine fornendo una descrizione sommaria dell’aggressore. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano hanno rapidamente identificato e rintracciato l’uomo, già noto per precedenti episodi di disturbo, violenza e aggressione. Il responsabile è stato condotto presso il Commissariato, dove è stato sequestrato il bastone utilizzato per il danneggiamento e denunciato alla Procura della Repubblica di Avezzano.

Provvedimenti delle autorità

Il Questore dell’Aquila, Enrico De Simone, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo del cittadino dominicano, considerata la sua pericolosità sociale e i precedenti penali. Successivamente, il Prefetto dell’Aquila, Giovanni Di Vincenzo, ha ordinato l’espulsione dal territorio nazionale. L’uomo è stato trasferito al centro di permanenza per i rimpatri di Bari, dove verrà avviato l’iter per il suo accompagnamento coattivo in patria.

Fonte foto: IPA