Scippa un’anziana a Torino e usa il bancomat per bonifici e scommesse: 22enne arrestato in un bar

È di un arresto per rapina e indebito utilizzo di carta di pagamento il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino. Un cittadino marocchino di 22 anni è stato fermato per aver scippato un’anziana signora a fine febbraio in via Tirreno.

Indagini e arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto a fine febbraio quando un uomo ha scippato una signora anziana facendola cadere a terra. L’uomo si è impossessato della borsa della vittima, contenente telefono, documenti e carte bancomat. Le indagini, condotte dal Commissariato di P.S. San Secondo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, hanno portato all’individuazione del responsabile. Nelle ore successive alla rapina, l’uomo ha effettuato prelievi per 2.000 euro, ma è stato un pagamento presso un bar – centro scommesse del quartiere Santa Rita a incastrarlo.

Dettagli dell’arresto

I poliziotti, sospettando che il malfattore fosse un cliente abituale del centro scommesse, hanno individuato e fermato il ventiduenne all’interno del bar. In suo possesso sono stati trovati 300 euro in contanti, un telefono cellulare acquistato poche ore dopo la rapina e un ordinativo di un bonifico di circa 1.000 euro verso il Marocco, effettuato sempre nelle ore successive alla rapina.

Fase delle indagini

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA