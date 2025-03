Approvato il decreto per lo stop al test di Medicina, addio al numero chiuso: come funziona il semestre filtro

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Addio numero chiuso per Medicina: il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che elimina il test d’ingresso per la Facoltà, così come per Odontoiatria e Veterinaria, dal 2025/2026. Gli studenti potranno iscriversi liberamente, ma dovranno affrontare un semestre filtro con materie di base. L’ammissione al secondo semestre dipenderà dai risultati ottenuti e da una graduatoria nazionale.

Medicina, via il test e il numero chiuso

Venerdì 28 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che dà avvio alla riforma per l’abolizione del test di ingresso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, e Medicina Veterinaria, a partire dall’anno accademico 2025/2026.

Il nuovo sistema prevede un semestre ad accesso libero, che sostituirà il tradizionale numero chiuso, con un incremento graduale e sostenibile dei posti disponibili. Il governo prevede un aumento di 30mila posti nei prossimi 7 anni rispetto ai dati del 2023.

Gli studenti che si iscriveranno a uno di questi corsi dovranno contemporaneamente iscriversi a un altro corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico in ambito biomedico, sanitario, farmaceutico o veterinario. L’iscrizione al secondo corso sarà gratuita per il primo semestre.

La novità del semestre filtro

L’elemento che suscita maggiore curiosità è rappresentato dal cosiddetto semestre filtro. Il periodo prevede l’insegnamento di materie comuni nelle aree delle scienze biologiche, chimiche e fisiche, con la maturazione di almeno 18 crediti formativi.

Le università, nel rispetto della loro autonomia, definiranno come erogare la didattica, anche con modalità a distanza se necessario. Gli studenti dovranno superare gli esami del semestre filtro e collocarsi in una graduatoria nazionale per poter accedere al secondo semestre.

In caso di fallimento si vede l’utilità dell’indicazione del corso di laurea alternativo. Non sarà possibile per gli studenti proseguire il percorso principale, ma potranno continuare gli studi grazie alla seconda scelta. Allo stesso tempo, nulla preclude agli studenti di cambiare ramo e scegliere quindi una Facoltà diversa dalle Scienze della salute.

La graduatoria e gli atenei alternativi

Per garantire equità nei risultati, verranno introdotti esami uniformati a livello nazionale, seguendo i più elevati standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

Gli studenti che si collocheranno in una posizione favorevole nella graduatoria nazionale avranno la possibilità di continuare il percorso accademico presso lo stesso ateneo in cui hanno frequentato il primo semestre, oppure trasferirsi in un altro ateneo, a seconda della disponibilità di posti.

In quest’ultimo caso, sarà lo studente stesso a scegliere fino a cinque atenei, in ordine di preferenza, dove desidera proseguire gli studi nel secondo semestre.

Il commento della ministra Bernini

“Il numero chiuso come lo abbiamo conosciuto fino ad ora non esiste più” ha commentato la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini. “Il numero sarà aperto progressivamente sulla base dei fabbisogni, ed è sulla base di questi fabbisogni che noi apriamo ogni anno di qualcosa in più il numero, rendendolo sostenibile”.

La scelta di adottare un sistema a “numero aperto progressivo e programmato”, ha spiegato Bernini, è dovuta alla necessità di “evitare di ‘scassare’ il sistema universitario con un’apertura troppo improvvisa e non progettata”.

“Questo percorso è innovativo, ma non è a costo zero” ha aggiunto la ministra. “Metteremo dei fondi, e ne abbiamo già messi, per fare in modo che le strutture siano progressivamente sempre più pronte ad accogliere la formazione degli studenti non solo nel semestre caratterizzante ma anche dopo. L’apertura è inarrestabile”.