Proroga per le polizze catastrofali per le Pmi, via libera al termine differito e rischio sanzioni

Il governo ha deciso di prorogare la data dell’obbligo per le PMI di stipulare polizze catastrofali, con scadenze differenziate: per le medie imprese il termine slitta al 1 ottobre 2025, mentre per piccole e micro imprese al 1 gennaio 2026. Resta invece la scadenza del 1 aprile per le grandi aziende, ma per 90 giorni non saranno applicate sanzioni né esclusioni da agevolazioni pubbliche.

Polizze catastrofali, più tempo per le PMI

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 28 marzo, ha dato il via libera a un provvedimento che rinvia l’obbligo per le PMI di stipulare polizze assicurative catastrofali.

La disposizione era fortemente voluta dal settore imprenditoriale, sia a livello locale che nazionale, così come dalle associazioni di categoria legate al commercio e all’artigianato.

Le PMI hanno ottenuto una proroga della scadenza per dotarsi delle polizze catastrofali

Viene modificata quindi la scadenza inizialmente fissata al 31 marzo dalla legge di Bilancio 2024, introducendo nuove date basate sulla tipologia e le dimensioni delle imprese.

Le nuove scadenze

Per le aziende di medie dimensioni il termine slitta al 1 ottobre 2025, mentre per quelle più piccole e per le microimprese viene posticipato al 1 gennaio 2026.

Le imprese di maggiori dimensioni, invece, restano soggette alla scadenza del 1 aprile, ma senza incorrere in sanzioni per un periodo aggiuntivo di 90 giorni.

Durante questo periodo, infatti, eventuali inadempienze rispetto all’obbligo di assicurazione non influiranno sulla possibilità di ottenere agevolazioni economiche, finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, incluse quelle destinate alla gestione di emergenze derivanti da disastri naturali.

La corsa contro il tempo per la proroga

Il rinvio di tre mesi risolve l’impasse creatasi dopo la mancata approvazione dell’emendamento presentato da Riccardo Zucconi (FdI) al dl Bollette, che mirava a posticipare di sette mesi l’introduzione dell’obbligo assicurativo contro le catastrofi.

Le associazioni imprenditoriali chiedevano da giorni un rinvio dell’obbligo di sottoscrivere polizze contro le calamità naturali, denunciando incertezze normative ed esborsi aggiuntivi per le aziende.

L’obbligo riguarda oltre il 90% delle imprese italiane, incluse micro e piccole attività come bar, ristoranti e negozi. Prima della decisione del governo, solo il settore della pesca e dell’acquacoltura aveva ottenuto una proroga fino al 31 dicembre, mentre le aziende agricole erano state escluse.

Restano però ancora dubbi su come gestire eventuali irregolarità edilizie e sul livello minimo di copertura richiesto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a tal proposito, ha convocato per il 31 marzo un incontro con associazioni di categoria e compagnie assicurative per discutere le problematiche irrisolte.