A che ora vedere l'eclissi solare sabato 29 marzo anche dall'Italia, ma solo da Napoli in su

Sabato 29 marzo, a mezzogiorno, il cielo si oscurerà in parte a causa di un’eclissi solare parziale. Il fenomeno sarà visibile in alcune zone dell’Italia, soprattutto nelle regioni a nord-ovest. Trattandosi di un eclissi parziale, la luce scomparirà soltanto in una piccola quota. In particolare il disco solare sarà offuscato dalla luna del 12%. La percentuale calerà spostandosi verso il meridione e verso est. Nessuna ombra sarà riscontrata per coloro che risiedono nelle regioni sud-orientali.

Eclissi solare di sabato 29 marzo, consigliato l’uso di occhiali o binocoli speciali

Per osservare l’eclissi è fortemente consigliato l’uso di occhiali o di binocoli speciali. Guardandola ad occhio nudo si rischia il danneggiamento della retina. Sconsigliato utilizzare semplici occhiali da sole.

Un altro modo per ammirare lo spettacolo celeste è munirsi di uno scolapasta o di un foglio con un buco e di innalzarli al di sopra di un foglio di carta.

La luce solare, tramite i fori, proietterà la forma del sole sul foglio. Il disco, che in principio sarà circolare, verrà pian piano “mangiato” dalla falce di Luna.

L’oscuramento parziale del sole da parte del satellite sarà visibile in buona parte dell’Europa, dell’Africa occidentale e del Nord America.

A partire dalle ore 11:15 l’Inaf, Istituto Nazionale di Astrofisica, proporrà una diretta streaming nel suo programma “Il cielo in salotto”, in collaborazione con l’osservatorio astronomico della Valle d’Aosta e l’Unione Astrofili Italiani.

Gli aostani sono coloro che potranno apprezzare il fenomeno più nitidamente.

Orario e durata dell’eclissi

L’eclissi di sabato sarà parziale e non totale in quanto le due orbite di Luna e Sole, ossia la linea del moto apparente del Sole, non saranno perfettamente allineate. Il satellite oscurerà solo uno spicchio della stella, il 12% di essa.

Nel complesso, il fenomeno avrà una durata di poco meno di due ore. L’ombra della Luna comincerà ad attraversare l’astro intorno alle 11:15, per poi uscire dalla parte opposta tra le 12:30 e le 12:48.

Il passaggio dell’ombra della Luna si svilupperà da ovest a est: il satellite infatti si muove nella medesima direzione del nostro pianeta, ma a velocità doppia. La durata del passaggio sarà maggiore nel nord-ovest. Andrà invece riducendosi scendendo verso sud.

A Napoli eclissi dello 0,43%

La città più a sud in cui si potrà ammirare l’eclissi è Napoli. I cittadini partenopei potranno però vedere il disco solare oscurato soltanto dello 0,43%. Sulla sponda orientale degli Usa e del Canada l’eclissi si verificherà all’alba.

La prossima eclissi parziale è prevista per settembre, ma solo da Antartide e Nuova Zelanda. Per quella totale si dovrà attendere il 2026.