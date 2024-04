Quando ci sarà la prossima eclissi solare totale in Italia e in quali regioni sarà più visibile: le due date X

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Le immagini mozzafiato dell’eclissi solare totale dell’8 aprile stanno ancora facendo il giro del web, ma in tanti già pensano a quando si ripeterà un fenomeno simile. Quando ci sarà la prossima eclissi solare totale?

Le date delle prossime eclissi solari totali

Per gli italiani che ora si stanno domandando quando si verificherà la prossima eclissi solare totale, sono due le date da segnare in rosso in calendario. Si tratta del 12 agosto 2026 e del 2 agosto 2027.

A ‘Virgilio Notizie’, Sandro Bardelli, ricercatore astronomo presso dell’INAF, l’istituto nazionale di astrofisica, Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, ha sottolineato l’importanza di proteggere la vista durante l’osservazione: “Si rischia di perdere la vista. Questo perché i raggi solari osservati in modo diretto, anche se non ce ne rendiamo conto, danneggiano la retina. Se li si osserva con un cannocchiale o un binocolo, i danni sono ancora maggiori. Occorrono, quindi, occhiali certificati per eclissi o da saldatore con fattore di protezione almeno 20. Sconsiglierei le pellicole fotografiche nere, sovraesposte, così come le lastre per le radiografie ossee, come qualcuno ha fatto in passato”.

Fonte foto: ANSA

Un’immagine dell’eclissi solare totale che si è verificata lunedì 8 aprile e che è stata osservabile in maniera diretta negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico.

La prossima eclissi solare totale del 12 agosto 2026

Il 12 agosto 2026 è prevista la prima eclissi solare totale visibile dall’Europa dopo quella che si è verificata l’11 agosto del 1999.

Anche se per poco tempo, durante il giorno sarà notte in Spagna. Come si legge su ‘La Repubblica’, in Liguria, in Lombardia, in Piemonte e in Valle d’Aosta l’oscuramento del sole potrà raggiungere anche il 90%. Anche nella parte centrale dell’Italia, da Firenze fino a Roma, lo spettacolo sarà assicurato: qui il disco solare sarà coperto per oltre il 50%.

L’eclissi solare totale del 2 agosto 2027

La successiva eclissi solare si verificherà poi il 2 agosto del 2027. In questo caso, lo spettacolare fenomeno sarà visibile dall’Europa meridionale, con la visibilità maggiore che è prevista nelle regioni meridionali della Spagna, del Portogallo e dell’Italia.

L’oscuramento del disco solare supererà il 90% in Sicilia e calerà la notte, con il totale oscuramento, sull’isola di Lampedusa.