Prende una stanza in un B&B a Torino e ruba rolex e gioielli per 30 mila euro ai proprietari: 39enne nei guai

E’ di un arresto per furto in abitazione il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino. Un cittadino italiano di 39 anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso con oggetti di valore sottratti da un appartamento. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio, nei pressi di Via Cialdini, a seguito di una segnalazione della vittima.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. San Paolo sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un furto all’interno di un B&B. L’autore del reato è stato identificato come un uomo che occupava una delle 3 camere affittate dai proprietari e che aveva mostrato un comportamento sospetto durante il soggiorno.

Scoperta e arresto

Gli agenti, dopo aver tentato di entrare nella stanza dell’uomo, hanno trovato una bottiglia di plastica con un foro, utilizzata per consumare cocaina. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti un orologio Panerai, una collana in oro, degli orecchini e altri monili preziosi sottratti alla proprietaria. Ulteriori controlli hanno portato alla scoperta di altri 5 orologi, tra cui un Rolex, dispositivi elettronici, anelli d’oro e altri oggetti di valore, per un totale di circa 30.000 euro.

Convalida dell’arresto

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.

