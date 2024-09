Incidente fra monopattino e bicicletta a Rescaldina vicino Milano: morto un uomo di 36 anni, la dinamica

Tragico incidente in provincia di Milano, sul territorio del comune di Rescaldina: un uomo a bordo di un monopattino elettrico ha urtato una persona su una bicicletta, è caduto ed è morto.

Milano, incidente a Rescaldina: monopattino urta bicicletta, morto un uomo

La vittima è un uomo di 36 anni anni originario del Bangladesh. La vicenda si è verificata intorno alle ore 22.30 di giovedì 5 settembre.

L’uomo, come riferisce il quotidiano Il Giorno, stava guidando il suo monopattino elettrico sulla Provinciale Saronnese nel tratto che ricade nei confini di Rescaldina.

A un certo punto ha impattato una bicicletta. In sella c’era un giovane di 22 anni di nazionalità ucraina.

Il 36enne, secondo la prima ricostruzione, con il monopattino stava provando a superare la bicicletta – entrambi i mezzi procedevano in direzione Saronno – ma l’ha urtata, innescando una caduta.

Epilogo tragico: la vittima ha battuto la testa violentemente dopo aver perso il controllo del monopattino ed è deceduta.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

Sul posto si sono precipitati i soccorsi inviati da Areu e gli agenti dei carabinieri.

Il 36enne è stato prima assistito sul posto e poi portato d’urgenza in condizioni disperate in ospedale a Legnano, ma purtroppo, a causa delle gravi lesioni riportate, non è sopravvissuto.

Anche il 22enne di origine ucraina in sella alla bici è stato trasferito in ospedale. Non è in pericolo di vita. Al nosocomio è arrivato in codice giallo e gli sono state curate le ferite subite nell’impatto.

Sempre come reso noto da Il Giorno, la persona deceduta era senza permesso di soggiorno e girava con il documento di un connazionale regolare.

La tragedia avvenuta a Vittoria: morti due giovani insieme sul monopattino

Pochi giorni fa, sabato 24 agosto, è avvenuto un altro dramma simile. Due giovani tunisini di 22 e 25 anni, mentre erano entrambi a bordo di un monopattino, si sono scontrati con un’automobile a Vittoria, in provincia di Ragusa. Tutti e due sono morti.

L’incidente si è verificato sulla ex SP17, lungo la strada che collega Vittoria alla frazione balneare di Scoglitti, nel libero consorzio comunale di Ragusa, in Sicilia.