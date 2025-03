Viaggia su un'auto con targa tedesca e mostra una carta d'identità belga, 34enne iracheno nei guai ad Ancona

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino iracheno di 34 anni è stato arrestato ad Ancona per possesso di documenti di identificazione falsi. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo è stato fermato dalla polizia per un controllo.

Dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo viaggiava insieme ad altri due soggetti a bordo di un’autovettura con targa tedesca, risultata a noleggio. Durante il controllo, uno dei passeggeri ha presentato una carta di identità belga valida per l’espatrio, che ha destato sospetti tra gli agenti.

Accertamenti e conseguenze

Esperiti in tempo reale i dovuti accertamenti da parte del personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, è stata accertata la falsità dei documenti mostrati. Per la falsità della carta di identità valida per l’espatrio, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e collocato nelle celle di sicurezza della questura in attesa della direttissima tenutasi questa mattina.

Esito dell’udienza

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato rimesso in libertà, con rilascio di nulla osta all’espulsione. L’altro soggetto identificato è stato deferito in stato di libertà anch’egli per possesso di un documento falso, in particolar modo di una patente tedesca.

Sequestro del veicolo

L’autovettura sulla quale viaggiavano i tre è stata sottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti finalizzati a escludere la provenienza delittuosa del veicolo. Maggiori dettagli sono attesi nei prossimi giorni.

