Don Fabio Attard undicesimo successore di Don Bosco, chi è il nuovo Rettor eletto dai Salesiani dopo Artime

Don Fabio Attard è il nuovo Rettor Maggiore dei Salesiani, la congregazione religiosa fondata da Don Bosco. Eletto dal ventinovesimo Capitolo Generale della Società San Francesco di Sales, Attard succede a don Angelo Fernandez Artime, da poco nominato cardinale da Papa Francesco. Don Fabio Attard diventa così l’undicesimo successore di Don Bosco alla guida della Congregazione Salesiana.

Don Fabio Attard erede di Don Bosco

L’elezione di don Fabio Attard è stata decisa martedì 25 marzo nel corso della riunione del Capitolo Generale che si è tenuta a Valdocco, in provincia di Torino.

Come si legge nella nota diffusa dall’agenzia Ans, “Don Fabio Attard incarna pienamente il carisma di Don Bosco e guiderà la missione salesiana verso un futuro rinnovato, ponendo al centro i sogni e le necessità delle nuove generazioni”.

Don Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani

Chi è il nuovo Rettor Maggiore dei Salesiani

Sessantasei anni appena compiuti, originario di Malta, don Fabio Attard ha cominciato la sua formazione religiosa nel Seminario Maggiore di Gozo per poi avvicinarsi ai Salesiani al Savio College di Dingli. Ordinato sacerdote nel 1987 dopo il noviziato in Irlanda, ha studiato presso l’Università Pontificia Salesiana e presso l’Accademia Alfonsiana di Roma.

Dal 1988 al 1991 è stato missionario in Tunisia, dove ha contribuito all’avvio della presenza salesiana nel Paese. Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca, ha insegnato nell’Università Pontificia Salesiana e ha co-diretto l’Accademia Alfonsiana. Nel 2008 è stato nominato Consigliere generale per la Pastorale Giovanile, incarico che ha mantenuto fino al 2020.

In questo periodo ha organizzato eventi di grande importanza, come il Congresso Internazionale sulla Pastorale Giovanile e la Famiglia a Madrid nel 2017. Nel 2018 don Fabio Attard è stato nominato Consultore del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita da Papa Francesco.

Gli auguri di Lo Russo a don Fabio Attard, successore di Don Bosco

Nella veste di Rettor Maggiore dei Salesiani, don Fabio Attard sarà alla guida di una comunità composta da 13.750 salesiani consacrati, suddivisi in 92 ispettorie in ogni parte del mondo.

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino ed ex allievo salesiano, ha dedicato un post su Facebook alla nomina di don Fabio Attard: “Un momento speciale per la nostra città, Torino è la culla del sogno salesiano, qui è iniziata una storia che ha permesso a generazioni di ragazze e ragazzi di trovare una casa un’opportunità, una speranza”.

Sempre su Facebook sono arrivati gli auguri da parte dei Salesiani per il sociale APS: “Con l’elezione di don Fabio Attard come nuovo Rettor maggiore della Congregazione salesiana, si apre una fase importante per la Famiglia Salesiana: servono scelte radicali a favore dei giovani più fragili, una presenza educativa che non sia solo assistenza, ma lotta per i diritti, per il lavoro, per la dignità”. “Che il sogno di Don Bosco sia sempre più una profezia di giustizia e di speranza, capace di cambiare il mondo, partendo dagli ultimi”, si legge nel post.