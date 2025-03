Donazione organi, la staffetta 'flash' della polizia da Foggia a Bari e Napoli: così sono state salvate 2 vite

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due vite sono state salvate grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, che ha facilitato il trasporto di un’equipe medica da Napoli a Foggia per un delicato intervento di espianto di organi. L’operazione si è svolta il 22 marzo presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, in risposta a una richiesta urgente del Centro Trapianti di Bari.

Intervento della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’equipe medica è riuscita ad arrivare in tempo per prelevare due organi vitali. Questi sono stati trasportati rapidamente e in sicurezza a Napoli e Bari, destinati a due pazienti in attesa di trapianti salva-vita.

Coordinamento della Questura di Foggia

La Questura di Foggia ha organizzato un servizio di staffetta dall’Aeroporto Gino Lisa agli Ospedali Riuniti e viceversa. Questo coordinamento ha permesso un trasporto rapido e sicuro degli organi espiantati, rispettando i tempi ristretti imposti dall’emergenza.

Collaborazione e risorse

Il pronto intervento della Polizia di Stato e la collaborazione degli enti coinvolti hanno dimostrato l’importanza di fare sistema, mettendo in campo ogni risorsa disponibile per dare priorità alle emergenze. Questo ha permesso di salvare due vite umane, sottolineando il valore del servizio di prossimità al servizio della collettività.

Fonte foto: IPA