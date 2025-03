Centrato il 6 al Superenalotto e montepremi da 88 milioni a Roma, sestina vincente con una giocata da 3 euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Per qualcuno il sogno della vita si è realizzato: un fortunato giocatore a Roma puntando 3 euro ha centrato il 6 al Superenalotto, portandosi a casa quasi 90 milioni di euro. 88.232.801 e 88 centesimi, per la precisione, ai quali dovranno essere tolte le tasse. Questa la sestina vincente: 36, 40, 49, 54, 66, 83. Jolly 14, Superstar 44.

Dove è stato vinto il 6 al Superenalotto

Come riferisce l’agenzia specializzata Agipro, la sestina vincente è stata realizzata presso il punto vendita “Angeletti Marco”, situato in via della Giustiniana 271 a Roma, tramite Quick Pick.

Nessun sogno rivelatore, nessun numero fortunato giocato più e più volte, nessun rito propiziatorio: la modalità Quick Pick genera numeri totalmente casuali. In pratica, è il terminale a decidere per il giocatore scegliendo numeri random.

Per il resto, nell’estrazione del 20 marzo 2025 nessuno ha fatto 5+1 e quattro fortunati hanno fatto 5: potranno spartirsi quasi 44.000 euro. Anche in questo caso dalla vincita dovranno essere tolte le tasse. Molti, infine, i vincitori dei premi minori che incasseranno solo qualche spicciolo.

La probabilità di vincere al Superenalotto

La probabilità di vincere al Superenalotto con una giocata secca, cioè senza partecipare a un sistema, è di una su 622.614.630. Il fortunato romano l’ha azzeccata.

Primo 6 al Superenalotto del 2025

Si tratta del primo 6 del 2025. L’ultima vincita al Superenalotto era arrivata il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento: un fortunato si era portato a casa una vincita ancora maggiore: 89,2 milioni di euro.

Con l’estrazione vincente del 20 marzo 2025, sono 133 le vincite con il 6 dalla nascita del Superenalotto.

Considerando unicamente le vincite di prima categoria, dal 1997 a oggi a 133 nuovi milionari sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Quanto è tassato il 6 al Superenalotto

Dal 2020 il Fisco italiano applica una tassazione del 20% su tutti i premi del Superenalotto, per la parte eccedente i 500 euro. In pratica, le vincite fino a 499 euro sono del tutto esentasse mentre su quelle che valgono 500 euro o di più si applica la tassazione.

Il vincitore di Roma, dunque, non incasserà realmente 88.232.801 euro: la vincita netta, tolta la tassazione, è di “appena” 70.586.340 euro e 60 centesimi.

Le vincite più alte

Di seguito la classifica delle vincite più alte al Superenalotto:

371.100.000 euro – bacheca dei sistemi; 209.160.441,54 euro – Lodi; 177.729.043,16 euro – bacheca dei sistemi; 163.538.706 euro – Vibo Valentia; 156.294.151,36 euro – Montappone (FM); 147.807.299,08 euro – Bagnone (MS); 139.022.314,64 euro – Parma e Pistoia; 130.195.242,12 euro – Caltanissetta; 101.511.953,21 euro – Napoli; 100.756.197,30 euro – Catania; 94.836.378,29 euro – Catania; 93.720.843,46 euro – Mestrino (PD); 88.232.801,88 euro – Roma.