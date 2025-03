Problemi per i clienti Iliad con le ricariche, difficoltà nel rinnovo delle offerte: risposta dell'operatore

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Da alcuni giorni, i clienti Iliad lamentano problemi relativi alle ricariche telefoniche, con conseguenti mancati rinnovi di servizi, promozioni e offerte. L’operatore ha fatto sapere che il disservizio interessa un numero limitato di utenti e che la situazione “sta progressivamente rientrando”.

Iliad, problemi con le ricariche e il rinnovo delle offerte

Gli utenti Iliad, da qualche giorno, devono affrontare un problema relativo alle ricariche, che sta impedendo loro di rinnovare offerte e promozioni.

Infatti, stando alle segnalazioni di diversi clienti dell’operatore, alcune ricariche effettuate regolarmente non vengono accreditate. In alcuni casi, poi, la somma accreditata non corrisponde all’effettivo importo pagato dall’utente.

Fonte foto: iStock

Un cartellone pubblicitario di Iliad Italia ricopre la facciata di un edificio nel cuore del centro storico di Firenze.

La situazione, ovviamente, si traduce con il mancato rinnovo delle offerte per credito insufficiente, nonostante la ricarica appena effettuata. Il problema è stato rilevato sia su app mobile che accedendo al profilo utente dal browser web.

Il rischio del mancato rinnovo, ovviamente, è che possa scattare la tariffazione a consumo, con conseguente perdita di denaro per gli utenti.

La risposta dell’operatore

Il portale MondoMobileWeb, specializzato in tecnologia, a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei clienti dell’operatore, ha contattato direttamente Iliad.

L’operatore ha dichiarato che il problema legato alle ricariche non accreditate (o accreditate solo parzialmente) riguarda una piccola fetta di utenti.

Ha poi fatto sapere a MondoMobileWeb che la situazione “sta progressivamente rientrando”. Iliad, inoltre, ha fatto sapere che “tutti i reclami ricevuti verranno presi in carico”.

Il provider non ha però chiarito la natura del disservizio.

Le segnalazioni social dei clienti

In realtà, anche se la risposta di Iliad è arrivata il 21 marzo, i disservizi vanno avanti ormai da giorni.

Sono tantissimi i clienti Iliad che, sui social, hanno segnalato i problemi relativi alle ricariche che, da alcuni giorni, non vengono accreditate o il cui importo è errato.

Inoltre, su X alcuni utenti hanno segnalato disservizi e malfunzionamenti di rete già a partire dal 17 marzo.

Diversi post, contrassegnati mediante l’hashtag #iliaddown, hanno infatti segnalato un funzionamento irregolare nel corso della giornata di lunedì.

E non si tratta di una novità: lo scorso gennaio era stato segnalato un down di Iliad, con diversi disservizi per gli utenti.