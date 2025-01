Iliad down e problemi per migliaia di utenti in Italia, impossibile andare su Internet da rete fissa

Problemi di connessione ad internet in tutta Italia per i clienti Iliad. La rete fissa dell’operatore telefonico francese è andata in down, con disagi e malfunzionamenti segnalati da migliaia di utenti, in particolare in diversi Comuni del Centro-Sud, ma con criticità riscontrate nel servizio anche nelle grandi città del Nord, soprattutto a Milano e Bologna.

Le segnalazioni

Le interruzioni alla linea Iliad sono emerse a partire dalle prime ore della mattina di giovedì 16 gennaio, con un picco di circa 1.200 segnalazioni registrato sul sito Downdetector tra le 13.15 e le 13.30.

Secondo quanto risulta dalla mappa del portale, specializzato nel ricevere gli avvisi e dare informazioni in tempo reale sullo stato e sui problemi di tutti i tipi di servizi di telecomunicazione, le città interessate maggiormente dai malfunzionamenti sono Napoli, Roma, Perugia, Milano, Torino, Bologna, Verona, Venezia e Livorno.

Fonte foto: Downdetector

Il grafico da sito Downdetector delle segnalazioni degli utenti Iliad, con il picco raggiunto tra le 13.15 e le 13.30

Iliad down

I malfunzionamenti sarebbero relativi principalmente alla navigazione su fibra, ma diversi utenti avrebbero riscontrato problemi a connettersi anche da smartphone, lamentando in alcuni casi la totale assenza del segnale.

Al momento non sono note le cause dell’interruzione del servizio, né risulta che la compagnia abbia diffuso ai propri clienti un messaggio con le ragioni del disservizio.

I precedenti

I disservizi alla linea internet da parte dell’operatore francese arrivano a distanza di un mese e mezzo dall’ultimo down della rete Iliad, registrato nella giornata di mercoledì 3 dicembre: il portale Downdetector aveva ricevuto migliaia di segnalazioni già dalle 8.30 del mattino, superando quota 4mila intorno alle 9, in quel caso su problemi alla rete Internet mobile e fissa e alla linea telefonica.

Il flusso delle criticità comunicate dagli utenti era diminuito per poi aumentare nuovamente, fino alla risoluzione definitiva del guasto dopo diverse ore.

Nel 2024 i problemi alla rete Iliad nel nostro Paese erano stati registrati anche nella giornata del 30 maggio scorso, in concomitanza con l’annuncio da parte dell’azienda dell’aumento di fatturato.

Notizia in aggiornamento…