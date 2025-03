Bressanone, pretende il rinnovo del permesso di soggiorno e minaccia i poliziotti al telefono: espulso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino pachistano di 20 anni è stato denunciato per minacce e tentata estorsione a Bressanone. L’uomo aveva preteso il rinnovo immediato del permesso di soggiorno, minacciando conseguenze in caso di rifiuto.

La richiesta via email

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, qualche giorno fa, una mail è stata inviata alla casella di posta elettronica certificata del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone. Un giovane cittadino pachistano ha richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno “a vista”, ignorando le procedure legali previste. Nella comunicazione, ha ammesso di aver avuto problemi legali in passato e ha dichiarato di non avere remore a crearne di nuovi se le sue richieste non fossero state accolte.

Minacce telefoniche

Il giorno successivo, lo stesso individuo ha contattato telefonicamente il Commissariato, usando toni minacciosi e una voce alterata. Ha insistito per parlare con il personale dell’Ufficio Immigrazione, minacciando di distruggere qualsiasi automobile della Polizia e tutto ciò che avrebbe trovato nei dintorni se le sue richieste non fossero state soddisfatte.

Identificazione e denuncia

Grazie al numero di telefono utilizzato, che corrispondeva a quello riportato nella mail, i poliziotti del Commissariato di Bressanone hanno identificato l’uomo come M. J., un cittadino pachistano residente a Brunico con precedenti penali per reati contro il patrimonio. Gli agenti hanno fissato un appuntamento in ufficio, dove l’uomo ha scoperto che non era stato predisposto il rinnovo del permesso di soggiorno, ma una denuncia alla Procura della Repubblica per minacce aggravate a Pubblico Ufficiale e tentata estorsione.

Espulsione dal territorio nazionale

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, considerati i fatti, ha emesso un Decreto di Espulsione nei confronti di M. J., con un contestuale Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Bolzano.

Fonte foto: IPA