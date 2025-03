Terrore in una banca di Frattamaggiore, due malviventi tentano una rapina armati di bisturi e forbici

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati a Frattamaggiore per tentata rapina aggravata. Un 57enne di Teano e un 39enne napoletano, entrambi con precedenti, sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Il 39enne è stato anche arrestato per evasione poiché era già sottoposto a detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.

Intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i militari della Stazione locale sono intervenuti presso un istituto di credito in via Vittorio Emanuele. La Sala Operativa aveva ricevuto una segnalazione di una rapina in corso da parte di due individui.

Arresto e accertamenti

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno individuato e bloccato i due rapinatori all’interno della banca. I due uomini erano in possesso di un bisturi e di un paio di forbici. Dagli accertamenti successivi, è emerso che avevano tentato di farsi consegnare il denaro minacciando il personale dell’istituto bancario. Per questi motivi, sono stati arrestati dalle forze dell’ordine.

