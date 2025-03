Pestano un ragazzo con un tondino di ferro per un debito di droga a Catania: due arresti per rapina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania, dove due uomini di nazionalità tunisina sono stati fermati per una brutale aggressione nei confronti di un connazionale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Pistone, quando i due hanno attaccato un giovane di 20 anni per un debito legato a una partita di droga.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento tempestivo degli agenti della squadra volanti ha permesso di sedare la lite. I poliziotti, impegnati in un’attività di controllo del territorio, hanno notato i tre uomini che si strattonavano e urlavano tra loro. Il giovane presentava una ferita alla testa, mentre gli altri due mostravano lividi su diverse parti del corpo.

Dettagli dell’aggressione

Il 20enne ha raccontato agli agenti che i suoi connazionali lo avrebbero colpito con un tondino in ferro e una pietra, dopo che si era rifiutato di consegnare del denaro per una partita di droga. Durante la colluttazione, i due avrebbero anche rubato il suo cellulare.

Arresto e accuse

Sottoposti a controllo, uno degli aggressori è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 10 centimetri. Al termine dell’attività, i due sono stati arrestati per rapina in concorso e uno di loro è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Entrambi sono stati condotti in carcere a Catania in attesa dell’udienza di convalida.

