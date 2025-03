Carlotta Proietti figlia di Gigi ricorda il padre sui social: "Godiamoci ogni attimo perché poi passa"

Il toccante ricordo di Carlotta Proietti commuove all’improvviso i fan della leggenda del teatro italiano. Per la festa del papà, la figlia dell’indimenticabile Gigi, morto il 20 novembre del 2020, ha pubblicato sul suo profilo social quattro foto che la ritraggono insieme al padre in momenti di complicità, con un messaggio sull’importanza di godersi il tempo trascorso con le persone amate.

Le foto di Carlotta Proietti

L’attrice ha postato i quattro scatti sul suo profilo Facebook, dove lui e Gigi Proietti appaiono sorridenti in situazioni di vita familiare, lontani dal palco e dalle scene.

“La mia mamma le fa queste cose, all’improvviso manda foto. Una, due, dieci, non ha importanza. Tutte insieme – scrive sul post – Di solito brutte. Non lo fa apposta, è solo che non siamo mai stati bravi con le foto di noi, in famiglia. Infatti ne abbiamo pochissime, specie con tutti e quattro”.

Il ricordo

“D’altronde sono figlia di un’epoca in cui non usava fare foto di continuo, di ogni attività e ritraendo se stessi cercando la perfezione come si fa oggi, spesso con quella finta naturalezza da filtro. La foto, se veniva scattata, era quella, magari anche sfocata, che ritrovavi andando a sviluppare il rullino. Non avrei mai pensato che quegli obbrobri sarebbero diventati gioielli preziosi” racconta Carlotta Proietti a corredo di quelle immagini, ricordando gli istanti di intimità con il padre.

“Sono le foto più belle perché ti fanno rendere conto che ne basta una, per riaprire un intero capitolo di vita, per ricordare le mille altre foto che non abbiamo scattato ma in compenso ci siamo goduti l’attimo, il momento, quell…. Vabbe, basta” si interrompe nel post la figlia dell’icona del teatro italiano, che vuole però lasciare un messaggio profondo, legato proprio alla nostalgia del papà.

Il messaggio

“Scusate il temino saggio, ma alla prossima coppia che passa la serata ognuno col suo cellulare in mano, o a chi un bel tramonto invece che guardarlo, lo fotografa, io cambio pianeta” è il messaggio dell’attrice.

“Guardalo/la negli occhi, che cambia tutto – scrive infine – Vivilo il tramonto che dura pochissimo. E poi, ma che caxxo ce devi fa co ventisette foto der tramonto sul telefonooooooo!!? Godiamoci ogni attimo perché poi passa“.