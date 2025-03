Meta pronto a dire addio ai reel di Instagram, il piano dell'altra app per sfidare TikTok

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Importante svolta in vista in casa Meta, che sta valutando un cambiamento strategico importante he potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti utilizzano i Reel su Instagram. L’azienda di Mark Zuckerberg starebbe infatti considerando di separare questa funzione dal social, creando un’app autonoma dedicata esclusivamente ai video brevi, con l’obiettivo di competere più efficacemente con TikTok.

La strategia di Meta: un’app dedicata ai Reel

Meta è pronta a una nuova rivoluzione: secondo alcune indiscrezioni, Adam Mosseri, capo di Instagram, avrebbe recentemente discusso con il suo team la possibilità di lanciare un’app separata per i Reel.

Questa nuova piattaforma, indicata internamente con il nome in codice “Project Ray”, avrebbe come obiettivo principale quello di migliorare l’algoritmo di raccomandazione dei contenuti, offrendo agli utenti un’esperienza più immersiva e focalizzata sui video brevi.

Fonte foto: ANSA Mark Zuckerberg, proprietario di Meta, azienda che gestisce anche Instagram: il capo dell’app starebbe pensando di separare i Reel dal famoso social

L’idea di creare un’app autonoma per i Reel non è del tutto nuova per Meta, che aveva già tentato una mossa simile nel 2018 con il lancio di Lasso, un’app dedicata ai video brevi che non ebbe fortuna. Questa volta però Meta sembra intenzionata a imparare dagli errori, puntando su un’app con un’interfaccia più moderna e funzionalità avanzate, simili a quelle che hanno decretato il successo di TikTok.

Perché separare i Reel da Instagram?

La scelta di separare i Reel da Instagram nasce da una duplice necessità: da un lato, Meta vuole creare un ambiente più competitivo rispetto a TikTok, offrendo una piattaforma specifica per i contenuti video brevi.

Dall’altro, c’è la volontà di semplificare l’esperienza utente su Instagram, che negli ultimi anni è diventata sempre più complessa, con funzionalità che spaziano dai post tradizionali alle storie, dai Reel agli acquisti tramite e-commerce.

La nuova app dedicata ai Reel consentirebbe a Instagram di tornare alle origini, focalizzandosi nuovamente sui contenuti fotografici e sulle storie, senza la necessità di competere direttamente con le piattaforme video.

Una nuova sfida per Meta

La tempistica di questa mossa di Meta non è casuale, dato che il suo principale competitor TikTok sta attraversando un momento delicato, soprattutto negli Stati Uniti, dove la piattaforma cinese è sotto il mirino delle autorità per questioni legate alla sicurezza nazionale.

Le possibili limitazioni a TikTok potrebbero aprire una finestra di opportunità per Meta, che potrebbe intercettare una fetta significativa degli utenti orfani della piattaforma.