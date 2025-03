27enne coltivava marijuana in casa con un sistema di irrigazione: il blitz e l'arresto a Ceppaloni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Ceppaloni (Benevento). Un giovane di 27 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri grazie alla collaborazione di Luna, il pastore tedesco del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il giovane, residente ad Arpaise, era già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto una piccola coltivazione di piante di marijuana, cinque in totale, all’interno di una cella frigorifera dismessa trasformata in una serra artigianale. Questa era dotata di un sistema di irrigazione e aspirazione controllati da un timer, garantendo così che le piante fossero costantemente ben innaffiate e areate.

Sequestro e arresto

All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche altri 400 grammi circa di sostanza stupefacente della stessa tipologia, già essiccati, e un bilancino di precisione. Tutto il materiale, compreso lo stupefacente, è stato sequestrato dai Carabinieri per ulteriori accertamenti. Il ragazzo è stato dunque arrestato e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sannita, in attesa della convalida.

Presunzione di innocenza

L’attività di prevenzione e contrasto ai reati, in modo particolare quelli al commercio di sostanze illecite, viene costantemente messa in campo dai carabinieri del Comando provinciale di Benevento con puntualità ed attenzione, garantendo la quotidiana presenza sul territorio di tutta la provincia. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale dei Carabinieri di Benevento.

Fonte foto: IPA