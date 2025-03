Vende cocaina tra i banchi del pesce a Crotone, tra i clienti anche persone 'aristocratiche': 58enne arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un venditore di pesce è stato arrestato a Crotone per spaccio di droga, dopo che la Polizia ha scoperto cocaina nascosta tra i banchi di pesce del mercato. L’operazione, parte di un piano di contrasto al traffico di stupefacenti, è stata condotta per frenare lo spaccio tra i giovani della movida.

Operazione di controllo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione odierna ha avuto origine dalle attività di controllo del territorio svolte nei giorni precedenti dall’Ufficio Volanti. Particolare attenzione è stata posta su alcuni soggetti ritenuti dediti allo spaccio di stupefacenti e sugli assuntori. Solo nel mese di marzo, 24 assuntori sono stati fermati, con sequestro della sostanza e segnalazione al Prefetto per il ritiro delle patenti di guida.

Arresto al mercato

A seguito di osservazioni, controlli e pedinamenti nelle aree del centro, in particolare nel mercato alimentare, gli agenti hanno acquisito elementi concreti contro un venditore di pesce identificato come I.G., di 58 anni, con diversi precedenti di polizia. L’uomo, legato da vincoli di parentela a un personaggio di spicco della malavita crotonese, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti suddivise in dosi pronte per il mercato.

Dettagli dell’arresto

Nonostante l’uso di unità cinofile, l’acume investigativo degli agenti ha permesso di rinvenire 8,64 grammi di cocaina suddivisi in tredici involucri, portando all’arresto del titolare della rivendita. La droga, acquistata anche da soggetti dell’aristocrazia, veniva consumata sia presso i domicili che nei luoghi della movida.

Risultati del piano di controllo

Questo ennesimo risultato è frutto di un capillare piano di controllo del territorio che interessa il capoluogo e le città della provincia, come Crotone, che oramai da molti mesi vede impegnati tutti gli uffici della Questura e delle specialità. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale: Crotone.

Fonte foto: IPA