Frecciata di Selvaggia Lucarelli alla pubblicità con Diletta Leotta: "Ammiccano al sesso, contenta lei"

La conduttrice Diletta Leotta da anni è testimonial del brand U-Power, leader nella progettazione di articoli destinati alla protezione e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. La 33enne catanese ha pubblicato un video dove pubblicizza le nuovissime scarpe, Red Ego, anche se non è lei la protagonista diretta. Selvaggia Lucarelli, sui social, ha criticato la pubblicità, parlando di sessualizzazione.

Il post condiviso da Diletta Leotta e la reazione di Selvaggia Lucarelli

Domenica 23 marzo, Selvaggia Lucarelli ha criticato lo spot condiviso dalla conduttrice sui social, facendo un preambolo e ricordando che “le pubblicità di Diletta Leotta per le solite scarpe infortunistiche sono sempre state brutte e vabbè. Hanno sempre avuto quel gusto anni ’90 nell’ammiccare al sesso, col corpo di Leotta al centro, raccontato come oggetto del desiderio maschile. Contenta lei“.

La giornalista ha polemizzato sulla nuova pubblicità che mostra un bambino mentre osserva una ragazza su un palco.

Un bambino al centro della pubblicità: la Lucarelli non ci sta

Selvaggia Lucarelli ha sottolineato come questa volta la sessualizzazione della donna sia ancora più evidente, e di mezzo ci sia un minorenne: “L’ultimo spot però fa un salto ulteriore: la pubblicità mette ancora al centro il corpo di Leotta con una ripresa di lei con minigonna inguinale e ripresa dal basso (e vabbè). Solo che questa volta lo sguardo maschile del desiderio, protagonista del solito spot sessualizzante, è quello di un bambino che avrà 7 anni“.

Selvaggia Lucarelli, postando degli screenshot, ha lamentato i commenti presenti sotto il video in questione, definendo alcuni utenti uomini “come malati di fi*a“, e specificando che dovrebbero opporsi a tale rappresentazione maschile.

Continua poi la scrittrice: “P.s. Anche se la ragazza non è Leotta (comunque lo spot è costruito per lasciarlo credere), il discorso non cambia. Dispiace che esista uno spot del genere e che Leotta abbia accettato di esserne il volto”.

I commenti negativi degli utenti sotto allo spot

A confermare in qualche modo il parere puntiglioso della Lucarelli sono stati le centinaia di commenti di uomini e donne, che si chiedono in massa il senso dello spot: “Ma che vergogna! Utilizzare persino un bambino per sessualizzare ancora di più la figura femminile. Che schifo“.

E ancora: “Cioè ma che spot è? È questo il pensiero di evolversi? E un bambino? Senza parole nel vedere una donna seminuda? Che insegnamento date? Che squallore“.

“Che pubblicità imbarazzante…“, aggiunge un altro.

In molti hanno accusato l’agenzia che ha proposto uno spot del genere, ma anche, e soprattutto, chi lo ha approvato e interpretato. Qualcuno ha fatto ironicamente i complimenti ai genitori del bambino scelto. E se si leggono tutte le considerazioni, è davvero difficile trovare un giudizio positivo. Al momento però, Diletta Leotta non si è ancora espressa in merito.

Il paragone con la pubblicità sulla vernice

Selvaggia Lucarelli ha infine ricordato con una storia il famoso spot di Saratoga Fernovus, dove a pubblicizzare la vernice verde era una testimonial in lingerie, a cui veniva detto: “Brava, Giovanna… BRAVA…”, specificando come il mondo si sia evoluto ma non troppo.

Tutti gli attacchi di Selvaggia Lucarelli a Diletta Leotta

Selvaggia Lucarelli non è nuova a questo tipo di attacchi social verso Diletta Leotta. Penna tagliente che non lascia mai nulla al caso, già in passato ha messo più volte nel mirino la celebre conduttrice di DAZN.

Nel 2020 ha provato a offenderla chiedendosi cosa trovasse in lei, l’allora pugile ed ex fidanzato Daniele Scardina. Il fatto è avvenuto durante l’edizione di quell’anno di Ballando con le stelle, a cui aveva preso parte la stella della Boxe.

Nel 2021, Dagospia aveva pubblicato l’indiscrezione di un flirt tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Lei però in quel periodo risultava fidanzata con l’attore turco Can Yaman e scrisse sul suo profilo Instagram una lunga invettiva contro la “stampa spazzatura“. Il suo intervento destò la reazione di Selvaggia Lucarelli, che la accusò di regalare la propria vita privata ai media.

Un altro duro attacco c’è stato a febbraio 2020, in occasione della presenza di Diletta Leotta al Festival di Sanremo. Il suo monologo sul concetto di bellezza ha infiammato i social, dal momento che quest’ultima ha ricorso più volte e in modo evidente alla chirurgia estetica. Molti personaggi, tra cui Francesca Barra l’hanno definitiva “ipocrita”. Quando la madre Ofelia Castorina ha accusato le altre donne di aver attaccato ingiustamente sua figlia, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua: “Critiche legittime alle scemenze imbarazzanti dette sul palco“.

A ottobre 2024, l’ex volto di Sky Sport ha esposto un paio di stivali vistosi e di alto valore, nell’ambito della condizione de La Talpa. La critica di Selvaggia Lucarelli: “Diletta, 2.500 euro per mettere le gambe in due portaombrelli mi sembra un po’ tanto“.