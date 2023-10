Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: "Non mi piace il suo modello femminile, atteggiamenti troppo vistosi"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Paola Ferrari torna a puntare il dito contro Diletta Leotta, criticando il modello femminile che la conduttrice Dazn comunica attraverso i suoi atteggiamenti. Per la conduttrice volto della Rai, infatti, quelli della 32enne siciliana sarebbero “troppo vistosi”.

Ferrari contro Leotta

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Paola Ferrari non ha fatto sconti alla conduttrice catanese, attaccando il suo modo di presentarsi davanti alle telecamere e non solo. A Ferrari, infatti, non piace “il modello femminile che porta avanti” Diletta Leotta.

Nello specificio, ha sottolineato la conduttrice Rai, quel che stona sono gli “atteggiamenti così vistosi” della 32enne, a volte troppo seducente rispetto al ruolo che deve interpretare.

“Per me è importante che le donne facciano tutto per se stesse non per diventare un oggetto sessuale che piaccia agli uomini. Questo è sbagliatissimo. Se una giovane pensa di trasformarsi per diventare come Diletta Leotta deve sapere che solo a una-due va bene. Meglio studiare” ha detto Ferrari.

La critica di Paola Ferrari

La conduttrice poi ha anche commentato il fatto che in molti, sui social, facciano battute sull’uso delle luci in studio: “Le luci le usano tutti, questa storia fa ridere. Sono attacchi miserabili. Comunque sono corazzata: resisto a tutto e me ne frego”.

Poi, sul sessismo nel mondo del calcio non ha dubbi: “Prenda l’età. A me dà fastidio quando la sottolineano perché si lascia intendere che in certi posti, come la tv, le donne debbano essere accettate solo se giovani e belle. Con gli uomini si fa altrettanto? No. Tutti lavorano fino alla pensione senza problemi. Nessuno si sogna di dire quello è vecchio, quello ha la pancia o la barba bianca”.

Il nuovo attacco a Leotta

Quello piazzato sulle pagine de Il Messaggero non è il primo attacco sferrato da Ferrari a Diletta Leotta che, tra l’altro, da poco è diventata madre della piccola Aria, figlia avuta col portiere tedesco Loris Karius.

Ferrari, infatti, in precedenza aveva criticato l’arma della seduzione utilizzata spesso dalla 32enne volto di Dazn: “Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile