Ralf Schumacher fa coming out con una foto su Instagram insieme al compagno: la reazione del figlio David

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 e fratello di Michael Schumacher, ha fatto coming out su Instagram. Con una foto al tramonto accanto al suo compagno Etienne, Ralf ha condiviso un messaggio toccante. “Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui senti davvero di sentirti a tuo agio e al sicuro”, ha scritto nei commenti il figlio David, avuto dalla precedente relazione con l’ex moglie Cora.

Il coming out di Ralf Schumacher su Instagram: la foto con il compagno

“La cosa migliore nella vita è avere al proprio fianco il partner giusto con cui condividere tutto”, ha scritto l’ex pilota nella didascalia del post pubblicato.

La foto condivisa ritrae l’ex talento del motorsport insieme al compagno Etienne, con il quale è legato sentimentalmente da 2 anni.

Fonte foto: GettyImages Michael Schumacher con il fratello Ralf Schumacher quando correvano in F1

In passato Ralf Schumacher è stato sposato con Cora Schumacher, con la quale si è separato nel 2015.

Le parole del figlio David

Moltissimi i messaggi di sostegno da parte della comunità del motorsport e non solo.

“L’amore vince“, ha scritto la giornalista tedesca Laura Wontorra.

Anche i cronisti di Sky Sascha Roos e Peter Hardenacke hanno reagito con un’emoji a forma di cuore.

Particolarmente emozionante è stato il commento del figlio di Ralf, David (anche lui pilota), avuto dalla relazione con l’ex moglie Cora.

“Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno con cui senti davvero di sentirti molto a tuo agio e sicuro – ha scritto il giovane – non importa che tu sia uomo o donna, io ti appoggio al 100% papà e ti auguro il meglio. Congratulazioni”.

Chi è Ralf Schumacher

Nato il 30 giugno 1975 a Hürth in Germania, Ralf Schumacher è il fratello minore di Michael, leggenda assoluta della Formula 1 e icona della scuderia Ferrari.

Così come il sette volte campione del mondo, anche lui è stato pilota della massima competizione automobilistica tra la fine degli anni ’90 e gli anni 2000.

I risultati in carriera non reggono il confronto con quelli del fratello, ma sono comunque di tutto rispetto: 10 stagioni e 182 gare disputate tra Jordan, Williams e Toyota, con le quali ha ottenuto 6 vittorie, 6 pole position e 27 podi.

Oggi Ralf fa l’opinionista per alcuni programmi sportivi. Si è anche aperto una seconda attività in Slovenia, dove coltiva la sua grande passione per il vino.