Nikki e l'infarto a 46 anni, il video dall'ospedale sui sintomi non riconosciuti: "Nausea e male alla spalla"

Nikki, una donna americana di 46 anni non si è accorta di avere un infarto in corso. Ha scambiato i sintomi dell’attacco cardiaco con un malessere, che è durato per due giorni. Solo un appuntamento causale con il dottore le ha permesso di scoprire cosa stesse accadendo.

I primi sintomi dell’infarto di Nikki

Il racconto di Nikki sui social è partito da due giorni prima che le fosse diagnosticato un infarto in corso. La donna, 46 anni e senza nessun particolare problema di salute, ha accusato nausea al mattino.

Ha però completamente ignorato il sintomo, procedendo nella sua giornata come se nulla fosse. Il malessere è velocemente scomparso nel corso della mattinata e Nikki non ha quindi ritenuto che fosse necessario un controllo.

“Credevo di aver dormito nella posizione sbagliata. O magari che fosse a causa della perimenopausa” ha detto la donna nel video in cui spiega quello che le è accaduto.

Il dolore alla spalla il giorno successivo

I sintomi sono però peggiorati il giorno successivo. Al mattino, la 46enne si è svegliata ancora con la nausea, a cui si è aggiunto un forte dolore alla spalla comparso appena alzatasi dal letto.

Dopo aver fatto colazione, Nikki ha detto al marito che non sarebbe andata al lavoro perché stava male e si sarebbe fatta una doccia per poi mettersi a riposo e aspettare che il dolore passasse.

Durante la giornata però, un altro peggioramento. Un senso di oppressione al petto e il dolore alla spalla che comincia a scendere verso il resto del braccio.

La visita casuale dal dottore

Fortunatamente, durante la giornata, la donna avrebbe dovuto vedere il proprio medico per una visita di routine che non aveva nulla a che fare con questi sintomi.

Il medico ha immediatamente capito che quello che la sua paziente aveva interpretato come un semplice malessere, era in realtà un caso di attacco cardiaco. I sintomi però nel frattempo erano scomparsi.

Il dottore le ha consigliato di recarsi immediatamente in ospedale se il dolore si fosse nuovamente presentato. Poco dopo i sintomi sono ricomparsi e i medici del pronto soccorso hanno immediatamente diagnosticato l’infarto.