Infarto per Francesco Flachi in campo, ex Sampdoria operato d'urgenza dopo il malore: come sta

L’ex campione della Sampdoria Francesco Flachi ha avuto un infarto. Secondo le ultime indiscrezioni di sabato 19 ottobre, tuttavia, le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento. Lo storico attaccante, oggi 49enne, ha accusato un malore mentre si trovava in campo, per questo è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso di Lavagna (Genova), dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Infarto per Francesco Flachi

Giovedì 17 ottobre Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, si trovava per allenare il PSM Rapallo, un incarico preso solamente in estate.

Improvvisamente Flachi ha accusato un malore e si è accasciato al suolo. La macchina dei soccorsi si è attivata subito: gli operatori del 118 lo hanno immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale di Lavagna.

Fonte foto: ANSA Paura per l’ex stella della Sampdoria: Francesco Flachi, 49 anni, è stato colpito da un infarto mentre si trovava in campo

All’ospedale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. All’ex attaccante è stato applicato uno stent. Come riporta Fanpage si è trattato di una corsa contro il tempo.

Tuttavia, gli aggiornamenti dell’ultima ora hanno rassicurato i fan: Francesco Flachi sta bene e ha già pubblicato un aggiornamento sul suo profilo Instagram.

Come sta l’ex attaccante della Sampdoria: il messaggio sui social

Come già detto, l’intervento cui è stato sottoposto Francesco Flachi è andato a buon fine e i tifosi e i fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Le notizie sulle sue condizioni di salute arrivano dal diretto interessato: l’ex attaccante della Sampdoria ha pubblicato una storia su Instagram in cui si mostra allo specchio, all’interno dell’ospedale, con un messaggio: “Grazie a tutti per i tanti messaggi. Sto benissimo, sono già in piedi“.

Chi è Francesco Flachi: la squalifica, la tv e il ritorno come allenatore

Nato a Firenze nel 1975, Francesco Flachi è noto soprattutto per il suo ruolo di attaccante nella Sampdoria, dove ha portato a casa 110 reti grazie alle quali viene considerato il terzo miglior marcatore dopo Roberto Mancini e il compianto Gianluca Vialli.

I suoi problemi iniziano nel 2007, quando dopo la gara Sampdoria-Inter risulta positivo al test antidoping: nel suo organismo sono presenti tracce di cocaina. Il 30 maggio dello stesso anno la Commissione Disciplinare lo condanna a 12 anni di squalifica. Negli anni partecipa a programmi televisivi dedicati allo sport come opinionista.

Intervistato da Radio Serie A racconterà la sua esperienza con queste parole:

La droga era diventata un divertimento, sbagliatissimo. Il malessere mi ha portato a sentirmi meglio soltanto in quel modo. Ho sbagliato un paio di volte ma non sono mai stato in tossicodipendente.

Il 1° luglio viene ingaggiato come allenatore del PSM Rapallo, un nuovo inizio dopo 12 anni di oblio che lo stesso Flachi ha raccontato nel suo libro Una vita rovesciata: la biografia di Francesco Flachi.