Professore Giuseppe Francione di Battipaglia muore durante la gita scolastica, infarto fulminante sul bus

Tragedia durante una gita scolastica verso Napoli: il professore Giuseppe Francione, 67 anni, si è sentito male sul bus dove viaggiava insieme ai suoi alunni di Battipaglia, in provincia di Salerno. L’autista ha fermato il mezzo sulla A3, ma i soccorsi sono stati inutili: è morto per un infarto fulminante. Geologo stimato, avrebbe presto raggiunto la pensione.

Gita choc da Battipaglia, morto il professore

Le gite scolastiche sono fra le occasioni più difficili da dimenticare per i ragazzi, ma quella degli studenti di Battipaglia, macchiata dalla triste vicenda avvenuta mercoledì 26 febbraio, lo sarà in senso decisamente negativo.

Il viaggio d’istruzione si è trasformato in un vero dramma. Giuseppe Francione, professore di Ottati, stava accompagnando la sua classe a Napoli quando, nei pressi di Torre Annunziata, ha accusato un malore.

Ad accorgersi dell’episodio sia gli studenti che alcuni colleghi, i quali hanno allertato l’autista. Il mezzo è stato immediatamente accostato al lato dell’autostrada, all’altezza di Torre del Greco, con l’autista che ha contattato i soccorsi.

In pochi istanti, la situazione è però precipitata. Francione, 67 anni, non dava più segni di vita. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei presenti, il docente non si è ripreso.

Chi era Giuseppe Francione

Giuseppe Francione era un docente di lungo corso, impiegato presso l’istituto comprensivo “Sandro Penna” ed era amatissimo: la sua vita si è spenta a causa di un arresto cardiaco improvviso.

Il professore godeva di stima diffusa anche nelle vesti di geologo: si dedicava infatti da anni a studi sul territorio, con l’intento di diffondere le proprie scoperte e conoscenze scientifiche.

Francione aveva 67 anni e contava ormai pochi mesi al meritato pensionamento. Lascia la moglie e i figli, Gianluca e Federica. Una tragedia che ha sconvolto Ottati, il paese in provincia di Salerno dove risiedeva, da cui sono giunti numerosi messaggi di vicinanza alla famiglia.

Il ricordo dell’Ordine e del Sindaco

A omaggiare Francione anche l’Ordine dei Geologi, che ha evidenziato la stima e il suo valore professionale e umano. Il professore è stato ricordato “con affetto per la sua professionalità, il suo impegno e la sua grande umanità. Ci mancherà profondamente”.

Anche Elio Guadagno, il sindaco di Ottati, ha diffuso un messaggio di cordoglio. “Ci lascia un professionista eccellente, un uomo buono e compito, attaccato alla nostra comunità. Non sarà dimenticato, per i valori umani che lo hanno contraddistinto e per quanto datoci nel suo tempo”.