Minaccia di morte e perseguita la ex dopo la fine della relazione: 22enne arrestato a Busto Arsizio

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Busto Arsizio per reati legati al “codice rosso”. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 20 del mese scorso, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è accusato di aver minacciato e aggredito la sua ex compagna, con cui aveva avuto una relazione sentimentale.

La relazione e la sua fine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, durante l’estate scorsa, il giovane aveva iniziato una relazione con una collega di lavoro, che si era poi trasformata in convivenza. Dopo alcuni mesi, la ragazza ha deciso di interrompere la relazione a causa del carattere violento del giovane. Non accettando la fine del rapporto, il giovane ha iniziato a promettere gesti autolesionisti, per poi passare a minacce e violenze nei confronti dell’ex fidanzata.

Le misure legali e l’escalation di violenza

Esasperata dai comportamenti del giovane, la ragazza si è rivolta alle forze dell’ordine chiedendo una misura di ammonimento, nascondendo però gran parte delle violenze subite. Nonostante ciò, le sue dichiarazioni hanno fornito elementi sufficienti per l’emissione del provvedimento, notificato nei primi giorni di marzo. Tuttavia, l’atto ha scatenato ulteriormente la violenza del giovane, che ha continuato a minacciare di morte la ragazza e a far sentire la sua presenza sotto casa sua.

L’arresto a Gallarate

Vista l’escalation di violenza, è stata richiesta una misura cautelare all’Autorità Giudiziaria, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio si sono messi sulle tracce del giovane, pattugliando le strade della città e dei centri vicini. In una via semicentrale di Gallarate, hanno notato un’auto di lusso riconducibile al ricercato. Con l’aiuto di una Volante del Commissariato di Gallarate, hanno proceduto al controllo e arrestato il giovane. Alla conclusione degli atti di rito, il ventiduenne è stato associato al Carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

