Costringe i genitori a portarlo al bancomat e li minaccia per soldi: arrestato 28enne per estorsione a Como

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di Como è stato arrestato per estorsione e minacce dopo aver terrorizzato i suoi genitori per ottenere denaro. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando la Polizia di Stato è intervenuta per porre fine a una situazione familiare critica.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto del 28enne comasco è stato l’epilogo di una serie di episodi di maltrattamenti e minacce che si sono protratti nel tempo. Il giovane, con precedenti per reati legati alla droga e contro la persona, avrebbe ripetutamente richiesto denaro ai genitori, accompagnando le sue richieste con minacce di violenza, anche di morte.

La richiesta di aiuto

Ieri sera, intorno alla mezzanotte, la famiglia si trovava in auto diretta verso un bancomat per prelevare il denaro richiesto dal figlio. Giunti in piazzale San Rocco, il padre ha fermato l’auto alla vista di una pattuglia della Polizia Locale e ha chiesto aiuto. Gli agenti, compresa immediatamente la gravità della situazione, hanno garantito la sicurezza dei genitori e hanno fatto intervenire la Squadra Volante.

L’arresto

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei genitori e i precedenti del giovane. In base alle circostanze accertate, il 28enne è stato arrestato per estorsione e minacce. Il Pubblico Ministero, informato dell’arresto, ha disposto che l’uomo fosse trasferito alla Casa Circondariale di Como.

Fonte foto: IPA