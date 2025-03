Ragazzo di 21 anni rapina a Crotone la fidanzata e la minaccia, arrestato per estorsione e atti persecutori

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine a Crotone, dove un giovane è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nel pomeriggio del 26 marzo a seguito di una denuncia della vittima.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, identificato come S. G., classe 2004, è stato accusato di rapina aggravata, estorsione e lesione personale. La vittima ha raccontato di essere stata sottoposta a comportamenti vessatori e minacciosi dall’agosto del 2023, che le hanno causato un grave stato di ansia e paura per la sua incolumità.

Indagini e arresto

Gli investigatori hanno attivato la procedura del “Codice Rosso” e ricostruito una serie di episodi di maltrattamento da parte dell’indagato. L’uomo estorceva denaro alla donna minacciando di interrompere la loro relazione. In un’occasione, dopo il rifiuto della donna di consegnare denaro, è stata aggredita e rapinata.

Misure cautelari

Le dichiarazioni della vittima hanno portato l’Autorità Giudiziaria a richiedere una misura cautelare, concessa dal G.I.P. del Tribunale di Crotone. L’indagato è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e condotto alla casa circondariale locale.

Secondo arresto per spaccio

Nella stessa giornata, un altro arresto è stato eseguito nei confronti di C. S., classe 1974, condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, arrestato nel 2019 per possesso di stupefacenti pronti per la vendita, dovrà scontare 1 anno e 8 mesi in detenzione domiciliare. È stato rintracciato nel centro cittadino e accompagnato presso il proprio domicilio per espiare la pena.

Fonte foto: IPA