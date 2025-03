Collisione in volo tra due jet Alpha dell'Aeronautica in Francia, il video dello scontro: salvi i due piloti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Momenti di grande paura in Francia per lo scontro in volo di due aerei acrobatici della “Patrouille de France”. Due Alpha jet della pattuglia, corrispondente alle frecce tricolori italiane, sono precipitati nei pressi di Saint-Dizier, nell’Alta Marna. I piloti e un passeggero sono sopravvissuti alla collisione.

Lo scontro in volo tra le frecce tricolori francesi

Lo scontro è avvenuto intorno alle 15.35 di martedì 25 marzo, durante un volo di prova vicino alla base aerea 113 dell’Aeronautica francese, nella regione del Grand Est.

A dare notizia dell’incidente è stato il ministro delle Forze armate, Sébastien Lecornu, che ha riferito l’immediato intervento dei soccorsi nel luogo dell’incidente.

Fonte foto: Getty Images

La mappa della zona dove si è verificato l’incidente aereo tra i due Alpha jet della Patrouille de France, vicino Saint-Dizier

Le condizioni dei piloti

Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare i due aerei sono entrati in collisione durante un volo di prova e piloti, più un passeggero presente a bordo, sono riusciti a eiettarsi in tempo con il paracadute.

Da quanto comunicato, i tre membri dell’equipaggio sono stati “trovati coscienti” e “in condizioni di relativa emergenza”, due sono stati trasportati in ospedale e il terzo, “multitraumatizzato, è curato dall’esercito”.

La prefettura ha precisato che a seguito all’incidente aereo non ci sono state vittime collaterali.

Il video della collisione

Ad assistere in diretta allo scontro in volo diversi francesi residenti in zona, che hanno diffuso sui social le immagini della collisione.

In un video rimbalzato sul web si vedono i due Alpha jet scontrarsi durante una manovra in picchiata: dopo l’impatto in aria, uno dei due aerei si sarebbe contro dei silos, mentre l’altro sarebbe precipitato in un canale.

Nei pressi della base aerea di Saint-Dezier, un altro incidente aereo avvenuto nell’agosto 2024 ebbe un esito diverso: due piloti dello squadrone Rafale morirono dopo lo scontro nei cieli della Lorena.