Incidente aereo in atterraggio all'aeroporto di Toronto, volo passeggeri di Delta si ribalta in pista

Incidente aereo a Toronto, dove un velivolo della compagnia Delta Air Lines con a bordo 80 passeggeri si è ribaltato in fase di atterraggio. Secondo una prima valutazione ci sarebbero 15 feriti, di cui almeno 3 gravi fra i quali un bambino, ma nessuna vittima. Il volo DL4819 era partito da Minneapolis (Usa) alle 11:47 locali ed ha toccato la pista d’atterraggio a Toronto alle 14:13, sempre ora locale (mentre in Italia erano le 20:13).

I feriti nell’incidente di Toronto

CityNews Toronto informa che il bambino ferito è stato portato all’ospedale universitario pediatrico SickKids, un uomo sui 60 anni è statro trasportato al St. Michael’s Hospital e una terza persona è stata presa in cura presso il Sunnybrook Health Sciences Centre.

Voli bloccati a Toronto

Le autorità aeroportuali hanno bloccato ogni partenza dallo scalo di Toronto e i voli in arrivo sono stati dirottati altrove.

“Delta è a conoscenza delle segnalazioni riguardanti il volo Endeavor 4819, operante da Minneapolis/St. Paul all’aeroporto internazionale di Toronto-Pearson, coinvolto in un incidente. Stiamo lavorando per verificare i dettagli e condivideremo le informazioni più aggiornate non appena saranno disponibili, scrive il vettore in una nota.

Si indaga sulle cause dell’incidente aereo

Le indagini sono condotte dalla canadese Transportation Safety Board, con il supporto della statunitense National Transportation Safety Board.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le cause dell’incidente: secondo una prima ricostruzione, l’alta velocità di atterraggio potrebbe avere giocato un ruolo: l’aereo sarebbe atterrato alla velocità di 204 chilometri orari, vale a dire di 5 metri la secondo mentre avrebbe invece dovuto procedere a 3,5 metri al secondo.

Oltre al fattore velocità, che però va ancora confermato, si punta a indagare eventuali guasti meccanici e il ruolo del meteo e delle rigide temperature che a Toronto nel momento dell’atterraggio si aggiravano attorno ai -7 gradi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…