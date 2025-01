Scampato all'incidente aereo a Washington, l'incredibile storia di Jon Maravilla salvato dal suo cane

Un incredibile colpo di fortuna ha salvato Jon Maravilla dall’essere tra le vittime dell’incidente aereo a Washington, dove un volo American Airlines si è scontrato con un elicottero Black Hawk. Il giovane pattinatore statunitense ha raccontato che il mancato imbarco, dovuto alle dimensioni del suo cane, gli ha letteralmente salvato la vita.

Incidente aereo a Washington: salvo grazie al cane

Mercoledì 29 gennaio, un volo American Airlines 5342 diretto a Washington si è scontrato in fase di atterraggio con un elicottero militare Black Hawk. L’impatto è stato devastante: l’aereo è precipitato nel fiume Potomac e le possibilità di trovare superstiti sono minime. A bordo c’erano almeno 60 passeggeri, tra cui 14 pattinatori e i loro allenatori.

Come riporta Ansa, tra i convocati per quel volo c’era anche Jon Maravilla, medaglia di bronzo ai campionati statunitensi juniores.

Fonte foto: ANSA

Una sequenza dell’incidente aereo di Washington tratto dalle riprese di EarthCam

Al momento del check-in, però, gli è stato impedito di salire perché il suo cane, considerato troppo grande, non poteva viaggiare in cabina. Invece di imbarcare l’animale nella stiva, Maravilla ha deciso di fare il lungo viaggio in macchina: una decisione che gli ha salvato la vita.

La parole di Jon Maravilla

Incredulo, Jon Maravilla ha raccontato la sua esperienza all’agenzia russa Ria Novosti: “Non capivo perché improvvisamente non fosse più possibile portare il mio cane con me. Ma non potevo lasciarlo indietro”.

Il pattinatore ha quindi intrapreso un viaggio di 14 ore dal Kansas a Washington, ignaro di quanto stesse per accadere al volo che aveva appena lasciato.

“Non so perché il destino ha voluto che non prendessi quell’aereo – ha dichiarato – ma so che non darò mai più nulla per scontato. E terrò il mio cane accanto a me, sempre”.

Una tragedia per il pattinaggio artistico

Il mondo del pattinaggio artistico è in lutto. Sul volo diretto Washington c’erano diversi atleti di fama internazionale, tra cui Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, ex campioni mondiali di coppia, insieme al loro figlio Maxim, giovane promessa del pattinaggio statunitense. A bordo vi era anche Inna Volyanskaya, allenatrice ed ex pattinatrice sovietica.

Maravilla, visibilmente scosso, ha detto: “Non voglio fare nomi, ma conoscevo molte delle persone su quel volo. È una tragedia immensa”.