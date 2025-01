Incidente aereo a Washington, recuperate le due scatole nere: come funzionano e a cosa servono

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono ancora da chiarire le cause del tragico incidente aereo avvenuto a Washington, dove un volo dell’American Airlines si è scontrato con un elicottero militare. Mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero delle 67 vittime, sono state individuate le due scatole nere dell’aereo, il cui contenuto servirà per chiarire quanto successo.

Incidente aereo a Washington, recuperate le due scatole nere

La Cnn riporta che nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio sono stati recuperati il registratore dei dati di volo e il registratore vocale della cabina di pilotaggio – noti come scatole nere – dell’aereo dell’American Airlines precipitato a Washington dopo una collisione in volo con un elicottero militare.

Le scatole nere sono state portate per essere analizzate al laboratorio del National Transportation Safety Board, che conduce le indagini sull’incidente aereo, il più grave nella storia degli Stati Uniti dal 2001.

Fonte foto: ANSA

L’ente ha fatto sapere che un rapporto preliminare sulle cause dello schianto dovrebbe essere pronto entro 30 giorni.

Le possibili cause dell’incidente

In attesa delle analisi sono emerse diverse informazioni che potrebbero aiutare a chiarire cosa abbia provocato l’incidente, in cui sono morte tutte le persone a bordo dei due velivoli: 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio dell’aereo e 3 militari che erano sull’elicottero.

L’aereo, un bimotore CRJ-700 della PSA Airlines, sussidiaria dell’American Airlines, era partito da Wichita in Kansas e stava per atterrare all’aeroporto di Washington.

Si è scontrato in volo sopra il fiume Potomac con un elicottero Black Hawk dell’esercito statunitense impegnato in una esercitazione.

Il New York Times, sulla base di un’indagine interna avviata dalla Federal Aviation Administration, al momento non confermata dall’ente, riferisce della possibilità che l’elicottero abbia deviato dal suo percorso, finendo sulla rotta dell’aereo in fase di atterraggio.

Gli elicotteri devono ottenere il permesso della torre di controllo per passare nella zona dell’aeroporto, dove transita un gran numero di aerei, e devono rimanere a bassa quota, sotto i 60 metri.

Da quanto emerso sembra invece che il Black Hawk, dopo aver chiesto e ottenuto il permesso, non avrebbe seguito la rotta indicata dalla torre di controllo, volando inoltre a un’altitudine di circa 90 metri.

Come funzionano e a cosa servono le scatole nere

Preziose informazioni utili a chiarire le cause dell’incidente potranno arrivare dall’analisi delle scatole nere dell’aereo.

Con “scatole nere” si indica comunemente i registratori di volo che sono presenti su tutti gli aeromobili, strumenti che registrano una serie di informazioni relative al volo del velivolo.

La scatola nera come la conosciamo oggi è stata realizzata nel 1953 dall’australiano David Warren, dopo i primi prototipi progettati nel 1939 dal francese François Hussenot.

I registratori di volo presenti sugli aerei sono due: il Flight Data Recorder (FDR) che conserva i di volo dell’aereo, e il Cockpit Voice Recorder (CVR), che registra i dati audio della cabina di pilotaggio, dalle conversazioni dei piloti ai rumori e agli allarmi sonori.

Entrambi si trovano generalmente nella coda dell’aereo e sono progettati in modo tale da resistere alle conseguenze di un incidente.

Nonostante vengano chiamati scatole nere, questi dispositivi sono di colore arancione, per facilitarne la visibilità e il ritrovamento nel caso di incidente.