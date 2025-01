Incidente tra un aereo e un elicottero militare a Washington, decine di morti: cosa sappiamo finora

Un aereo della American Airlines e un elicottero UH-60 Black Hawk dell’Esercito Usa si sono scontrati in volo vicino all’aeroporto di Washington. Entrambi i velivoli sono precipitati nel fiume Potomac. La polizia ha recuperato decine di cadaveri dall’acqua, le persone a bordo dei due mezzi erano complessivamente 67. L’aeroporto è chiuso, i soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali superstiti. Cosa sappiamo sull’incidente finora.

Dove e quando è avvenuto l’incidente tra l’aereo e l’elicottero

Sul volo American Eagle 5342, operato da PSA Airlines – una controllata di American Airlines – c’erano 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

Il Bombardier CRJ700 (modello lanciato nel 1997 che ha 65 posti suddiviso in 3 sezioni: 44 in Economy, 12 nella Main Cabin Extra e 9 in prima classe) era partito nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio da Wichita, l’atterraggio all’aeroporto Reagan National di Washington era previsto alle ore 20:57.

Fonte foto: ANSA Decine di voli cancellati all’aeroporto Reagan National di Washington dopo l’incidente

La collisione con l’elicottero militare (un Black Hawk UH-60, prodotto dalla Sikorsky, società di Lockheed Martin, descritto come un velivolo “collaudato in combattimento”, robusto e affidabile, progettato per affrontare missioni impegnative), impegnato in un volo di addestramento, è avvenuta alle 20:47.

Le condizioni meteo, al momento dell’incidente, erano buone: cielo sereno, visibilità di 10 miglia (circa 16 km), venti deboli e temperatura di circa 10 gradi.

Quanti sono i passeggeri e i soldati coinvolti nell’incidente di Washington

Secondo fonti della Difesa, citate dal Washington Post, a bordo dell’elicottero Black Hawk c’erano 3 soldati (la capienza totale è di 12): nessun alto ufficiale si trovava sul velivolo militare.

Sul volo di linea della American Airlines, invece, i passeggeri erano 60, tra cui atleti, allenatori e familiari della squadra di pattinaggio artistico Usa, di ritorno dal National Development Camp a Wichita.

Oltre a loro, a bordo dell’aereo c’erano anche i 4 membri dell’equipaggio.

I resti dell’elicottero e dell’aereo nel fiume Potomac

L’elicottero è stato trovato capovolto nel fiume Potomac, pressoché intero.

L’aereo, invece, è stato distrutto: diversi pezzi sono visibili lungo il corso d’acqua.

I morti accertati, nessun sopravvissuto

Al momento i morti accertati sarebbero decine: il numero esatto non è stato comunicato, ma la polizia ha recuperato diversi cadaveri dall’acqua.

Non ci sarebbero notizie di sopravvissuti fino alle 23:30 ora locale (ossia le 5:30 del mattino di giovedì 30 gennaio, ora italiana).

La temperatura dell’acqua nel Potomac è estremamente bassa, circa 1-2 gradi, con strati di ghiaccio in superficie a causa di una recente ondata di freddo.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti Guardia Costiera, la polizia del Maryland, quella dell’area metropolitana di Washington e il Dipartimento delle Risorse Naturali del Maryland.

Elicotteri di ricerca hanno sorvolato la zona fino a Old Town Alexandria per individuare eventuali detriti.

Coinvolte nelle operazioni anche le squadre di sommozzatori della contea di Prince George.

Insieme a loro anche i vigili del fuoco di Washington il cui capo, John A. Donnelly Sr, ha spiegato che le ricerche potrebbero durare giorni a causa di alcune avversità, a partire dalle temperature del fiume, parzilamente ghiacciato in superficie.

Le indagini saranno condotte dal National Transportation Safety Board (NTSB) guiderà l’indagine con il supporto della Federal Aviation Administration (FAA).

Le parole del presidente Donald Trump

Il presidente Donald Trump ha definito l’incidente una “situazione grave che sembrava evitabile”.

Il Ceo di American Airlines, Robert Isom, ha annunciato l’attivazione di una linea di emergenza per i familiari dei passeggeri e ha detto che si recherà presto a Washington.