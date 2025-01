Incidente tra un aereo e un elicottero a Washington, decine di morti: i velivoli sono precipitati nel fiume

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Drammatico incidente aereo nei cieli di Washington D.C., capitale degli Stati Uniti. Un volo della compagnia regionale Psa (che operava per conto dell’American Airlines), il 5342, si è scontrato con un elicottero militare di tipo Sikorsky H-60 ed è precipitato nel fiume Potomac, nei pressi dell’aeroporto Ronald Reagan. Il velivolo, con 64 persone a bordo, si stava preparando ad atterrare su una delle piste dello scalo della capitale statunitense. Le partenze e gli arrivi dall’aeroporto sono stati temporaneamente sospesi. Al momento si registrano 18 morti.

Incidente aereo a Washington, precipita volo di linea

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.50 (ora locale) di mercoledì 29 gennaio. L’aereo, che trasportava 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio (2 piloti e 2 assistenti di volo), era partito dalla città di Wichita, in Kansas.

Il numero complessivo delle vittime non è ancora noto. Al momento, secondo quanto riportato dal Washington Post, la polizia ha estratto almeno 18 corpi senza vita dalle acque del fiume Potomac.

Fonte foto: GettyImages Le squadre di soccorso si riuniscono nei pressi del luogo dove è precipitato il volo, nel fiume Potomac

La collisione si è verificata mentre il velivolo passeggeri era in fase di atterraggio. L’elicottero, invece, era impegnato in un volo di addestramento. Anche i resti di quest’ultimo sono stati rinvenuti nell’acqua, come comunicato anonimamente da un funzionario di Washington. Nessuna delle persone a bordo sarebbe sopravvissuta.

“Non vi è alcuna indicazione di terrorismo“, hanno fatto sapere alcuni rappresentanti dell’Fbi.

Sospesi i voli dall’aeroporto Ronald Reagan

L’aeroporto nazionale Ronald Reagan (uno dei più importanti negli Stati Uniti) è stato chiuso e i voli sono stati dirottati all’aeroporto internazionale Marshall di Baltimora-Washington. Lo ha comunicato la Federal Aviation Administration.

Le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente erano nella norma. Il cielo era sereno, con una buona visibilità e venti sostenuti da nord-ovest a circa 25 km/h, con raffiche a 41 km/h.

Il commento di Donald Trump

“Sono stato informato del terribile incidente – ha dichiarato il presidente Donald Trump dopo aver appreso la notizia -, Sto monitorando la situazione e fornirò dettagli quando emergeranno. Dio benedica i passeggeri“.

Successivamente, il tycoon ha spiegato sul suo social Truth che “l’aereo era su una linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine”.

“L’elicottero stava andando diritto verso l’aereo per un periodo prolungato – ha aggiunto Trump -. Era notte limpida, le luci dell’areo erano acceso, perché l’elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato? Perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l’aereo? Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata”.

Anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il segretario ai Trasporti Sean Duffy, le cui nomine sono state confermate di recente, hanno dichiarato di stare monitorando la situazione.

Il cordoglio di American Airlines

L’amministratore delegato dell’American Airlines Robert Isom ha espresso il suo “profondo dolore” per la collisione, in un video pubblicato sul sito web della compagnia aerea.

“Questo è un giorno difficile per tutti noi di American Airlines – ha detto l’uomo nel filmato -, e i nostri sforzi ora sono interamente concentrati sulle necessità dei nostri passeggeri, membri dell’equipaggio, partner, primi soccorritori, insieme alle loro famiglie e ai loro cari”.