Incidente tra aereo ed elicottero, parlano gli esperti: le possibili cause della tragedia di Washington

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Rimangono ancora molti dubbi sull’incidente che ha coinvolto un aereo di linea e un elicottero sopra i cieli di Washington D.C., la capitale degli Stati Uniti. Le cause non sono ancora certe, ma l’errore umano sembra poter prevalere come ipotesi sulle condizioni meteo o su un guasto.

L’incidente di Washington

Non ci sarebbero sopravvissuti nell’incidente tra un elicottero militare Sikorsky UH-60 Black Hawk e un bimotore CRJ-700 di linea. Tutti e 61 gli occupanti dell’aereo e i 3 soldati a bordo dell’elicottero sono considerati morti.

La ricerca dei corpi è ancora in corso. I piloti del Black Hawk erano esperti e stavano svolgendo un’esercitazione di routine. A bordo dell’aereo, che proveniva da Wichita, in Kansas, c’erano anche diversi pattinatori artistici, recatisi nella città per i campionati nazionali.

Fonte foto: ANSA Le fasi dello scontro aereo

Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio tutti i voli dell’aeroporto Ronald Reagan, dove era diretto l’aereo coinvolto nell’incidente, sono stati sospesi. La circolazione è ripresa regolarmente solo alle 11:00 del mattino, le 17:00 italiane.

Le condizioni meteo e di visibilità

Lo scontro è avvenuto alle 21:00 locali del 29 gennaio, quando in Italia erano le 3:00 di notte. La visibilità era quindi limitata dal buio, ma le condizioni meteo non erano particolarmente difficili.

Il servizio meteorologico nazionale degli Usa segnala, poco prima delle 21:00, venti da 7 nodi, non particolarmente pericolosi, con raffiche che però potevano raggiungere i 22 nodi.

La stessa fonte conferma che la visibilità, al netto del buio, era buona, con cielo sereno. Difficile quindi che siano state le condizioni meteo a determinare le cause dell’incidente.

Le possibili cause dell’incidente

Il Corriere della Sera ha interpellato alcuni esperti, che hanno dato al quotidiano la loro opinione su cosa possa essere successo nella serata del 29 gennaio sui cieli di Washington.

Secondo gli esperti interpellati dal giornale, alla base dell’incidente ci sarebbe un errore umano. Probabilmente un’incomprensione tra elicottero e torre di controllo. I militari a bordo dell’elicottero avrebbero tracciato l’aereo sbagliato.

Nella notte, forse anche a causa dei caschi obbligatori che limitano la visibilità, non avrebbero riconosciuto che il modello di aereo che potevano vedere in cielo era diverso da quello che stavano monitorando attraverso la loro strumentazione e non avrebbero quindi potuto evitarlo.